日圓要漲了嗎？日本學者揭「1關鍵原因」：不要問日本央行

▲日圓換匯還有「0.20字頭」甜甜價嗎？

圖文／鏡週刊

2024年4月底，日圓兌美元跌破160後迅速反彈，近期在150至160日圓間震盪；市場擔憂弱勢日圓恐連帶讓亞洲貨幣跟著走貶，對此，日本學者表示，日圓走勢最終仍取決於美國聯準會（Fed），現階段日本央行不會激烈出手干預，但要是雙方匯差持續擴大，日圓仍會呈現疲弱狀態。

「前陣子我換了3萬元台幣當以後的旅日基金，但最近又開始跌，居然跌不停也！」擔任學校行政工作的李小姐分享，自己存的是旅遊金影響不大；但如果是以投資角度來看，等於之前買的部位通通虧損，荷包跟著日圓一起扁掉。2022年初，日圓兌美元匯率開始貶值，2024年4月底跌破160日圓後迅速反彈，近期在150至160日圓間徘徊。

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日圓價格震盪，是否已經止跌了？「很多人問過我這個問題，我總是回答：『如果想知道日圓走勢，不要問日本央行，要問美國聯準會（Fed）或歐洲央行』，現階段日本央行都是以口頭或心理上的方式來干預，日本央行能操作的空間不大，最大的原因是銀彈不多且有負債。」國際知名學者、靜岡縣立大學竹下誠二郎教授說道。

問他日本央行會用升息拉抬日圓走勢嗎？「日本經濟體質不如歐美國家來的強健，且財政計劃、資金底蘊仍有差距，以往美國能一步步提高利率的原因，是能承受較高的利息壓力，日本要大幅升息的機率不高；不過，要是雙方匯差持續擴大，很不幸地，未來日圓還是有機會走貶。」

竹下誠二郎說，全球的貨幣走勢取決於美國聯準會（Fed）的利率政策，日圓也一樣，「一切都將看美國的經濟狀況，想見到日圓走勢反轉，得等到Fed的貨幣政策有明顯轉向。」他說，要密切關注疲弱的日圓是否影響經濟發展，「日本是成本推動型的通貨膨脹，美國則是拉動型的通貨膨脹，現階段日本通膨還不如美國嚴重，要是未來抵擋不住通膨壓力，屆時日本央行將有可能採取較激烈的干預手段。」

那麼，弱勢日圓會點燃亞洲的金融風暴嗎？「經歷幾次金融風暴，亞洲國家的經濟結構有大幅改善，且各國會聯盟相互支援，不至於出現經濟大崩潰的狀況。」事實上，他對中國周邊國家的經濟發展保持樂觀態度，「以半導體產業來說，在美中貿易戰下，受益最多的會是日本、台灣和南韓；尤其是日本，不用再高度依賴中國供應鏈，有機會東山再起，但仍有段長路要走。」



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