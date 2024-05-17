520前夕台股站穩21000點　蔡英文執政八年市值增44兆

▲總統蔡英文惜別致詞。（圖／總統府提供）

記者高兆麟／綜合報導

今（17）日是總統蔡英文任內台股最後一個交易日，終場指數下跌45.79點，跌幅0.21%，收在21258.47點，但回顧蔡英文執政八年以來，台股已經漲超過1萬3千點，上漲幅度高達1.62倍。

根據法人資料，回顧2016年總統蔡英文就職典禮以來，加權指數大漲破萬點，達13127.21點之多，漲幅高達161.44%，帶動台股市值8年來躍增44兆元，來到67.9兆元，增幅達183.41%；若僅看晶圓龍頭大廠同期間表現，則股價暴漲686.5元，漲幅高達462.29%之多。

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在2006年5月19日，前總統馬英九任內台股最後一個交易日，當天終場下跌63點，收在8095點。

對此財信傳媒董事長謝金河則發文表示，蔡英文從2016年的520上任，台灣經濟已經被中國掏空，台灣的人，錢源源不絕流入對岸，台灣的經濟表現經常是四小龍最後一名。2016年蔡總統的首任行政院長林全公開表示，台灣經濟的低成長，甚至是負成長將成為常態！這是台灣經濟困難的調整期。真正的轉捩點在2020年，這一年從武漢封城開始，疫情擴散至全球，但對岸的資金大規模回到台灣。