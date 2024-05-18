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長榮航太打造營運「第3隻腳」　新機遞延挹注維修業務短期利多

▲長榮航太總經理李緯章。（圖／記者廖婕妤攝）

▲長榮航太總經理李緯章。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航太（2645）總經理李緯章表示，全球航空市場恢復，業務需求放大，持續擴展歐洲市場，加上打造維修、製造業務之外的「第3隻腳」，全年營運看法仍正向。

長榮航太主要有維修業務及製造業務兩大事業體，在營收占比分別為78％及22％，其中，製造業務包含引擎件、機體件及非民航業務，觀察非民航業務營收占比雖只有4％，卻年增200％，李緯章坦言，非民航業務主要橫跨半導體等相關領域，希望能打造營運「第3隻腳」，成為新的營運動能。

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針對波音近期狀況頻傳，李緯章表示，波音的狀況有持續改善，生產部分確實導致訂單需求遞延，但整體來看後續還是會持續成長；機體業務部份目前跟波音合約主要是零組件，會稍微受到影響；引擎部分訂單主要是跟GE合作，也會有一點影響；不過，新飛機延緩交機，會讓高齡飛機延長服務需求，反而對維修業務有短期利多。

至於無人機開發部分，李緯章指出，已經有取得軍用商規資格，公司發展必須持續在不同產業、業務面來努力，會繼續投入無人機，獲得標案邀約會投入，不過目前無人機占比還沒有很大，但會繼續努力。

長榮航太Q1合併營收為36.98億元，稅後淨利為5.08億元，EPS為1.36元；其中維修業務Q1營收年增14％至28.8億元、製造業務Q1營收年增5％至8.3億元。累計今年前4月合併營收為49.93億元，年增13.31％。

 

關鍵字： 長榮航太波音

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