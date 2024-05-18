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遭學者指北部供電不足　台電反擊「若是如此不會只有桃園事故多」

▲▼停電,台電,台中,台電營業處,台灣電力公司,示意圖,台電工程車,台電台中區營業處。（圖／記者許權毅攝）

▲台電。（圖／記者許權毅攝）

記者高兆麟／綜合報導

針對有學者最近在網路節目提到的桃園地區停電事件，並認為饋線跳脫的主要原因是「供電不足」。台電今日再次澄清指出，已多次強調配電事故和電源不足是兩個獨立的問題，外界不應混為一談，如果北部供電不足，怎麼會只有桃園事故多？

台電指出，因應人口成長及產業發展帶動用電增加，以及舊有機組除役，台電持續規劃並推動電源開發、建設發電機組，雖然北部長期用電大於發電，仰賴中、南部支援，但只要台電規劃的電力建設順利進行，就不會有供電不足的情形，也呼籲社會各界共同支持電力建設。

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台電說明，近年桃園市為六都人口成長最多，隨產業發達、人口移入增加，台電配合地方政府公共工程及民眾新增用電需求工程也相對大幅增加，易因設備故障及外力因素影響而發生停電。4月中旬以來，桃園停電多因設備故障及外力因素所致，但均能在短時間內透過搶修，迅速恢復供電。如果是因缺電所致，即使快速修復故障線路設備，也無法即時恢復用電；若如葉教授所說是因北部供電不足，又為何只有桃園事故多？顯見葉宗洸教授的推論與事實不符，希望外界不要再捕風捉影、以訛傳訛。

台電指出，無論是天災、外力或是設備故障導致停電，均非台灣獨有，而是世界各國電業營運皆會面臨的問題。全台配電系統包含高達43萬公里線路、149萬具變壓器、167萬具供電開關、以及上千萬個絕緣礙子等設備，電桿更有319萬根。當設備遭遇到天災外力或設備本身故障，就可能引起饋線跳脫、導致小範圍停電。

台電進一步指出，每個地區的配電系統及迴路配置，因為所屬環境不同，可能面臨不同的問題，桃園地區饋線多達1,109條，不僅佔全國饋線數十分之一，更是排名全國第二，用戶也高達130萬戶。為改善桃園地區停電事故問題，台電與桃園市政府合作成立桃園電力穩定專案小組，規劃短期改善方案，也啟動跨區支援計畫、維修工作專案發包，以及增補人力，全力檢視桃園地區線路及弱點設備。另規劃中長期精進作為，包括持續推動配電設備改善、架空全面被覆化、饋線全面自動化及加強施工管理，以強韌配電系統，降低事故件數，提升整體供電品質。

關鍵字： 台電

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