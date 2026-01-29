富田電機上市上演蜜月行情　股價最高來到92.3元、漲幅破5成

▲富田電機董事長張金鋒。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

富田電機（4590）今日以每股新台幣60元掛牌上市，登錄創新板，盤中最高來到92.3元，上漲超過53%，上演蜜月行情。富田電機譽為全球最大電動車品牌「心臟」的隱形冠軍，憑藉其在電動車動力系統的領先地位，以及在航太、機器人等前瞻領域的積極布局，預期將為資本市場帶來一股強勁的創新動能。



富田電機成立於1988年，專注於各式馬達的研發與製造，產品線涵蓋三相感應馬達、變頻馬達、感應伺服馬達及液冷伺服馬達等。其核心競爭力在於「少量多樣」的客製化能力與模組化的產品策略，使其能快速應對高階應用市場的需求，特別是在電動車領域，富田是少數能提供完整動力系統解決方案的廠商，其產品品質與可靠性獲得國際一線大廠的長期認可。



被市場形容為美系電動車大廠「心臟」的富田電機，近年已由傳統變頻馬達製造商，轉型為高階動力系統解決方案供應商。張金鋒指出，公司聚焦新能源、智慧製造與航太科技三大方向，鎖定電動載具動力系統、航太科技（無人機與低軌衛星）以及無人電動載具與智慧製造，作為未來營運的三大成長引擎，目標2026年業績顯著放大。

在電動車布局方面，富田除持續供應美系電動車品牌，也深化與日系車廠合作，開發七合一動力系統與次世代電動車馬達，並切入國內物流電動車應用，預計2026年正式上路。張金鋒強調，電動車仍是富田的核心事業，並不會停下腳步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，富田持續推進動力系統效能與輕量化，應用場域由乘用電動車延伸至電動船、電動巴士、電動貨車及電動農用機械等商用載具，擴大新能源交通版圖。

航太科技方面，富田已成立小型化業務部門，專注高精度、輕量化馬達產品，切入無人機與低軌衛星市場，目前已取得北美大廠與國內無人機業者量產訂單。公司規劃投資約新台幣2500萬元建置無人機馬達量產線，預計明年年中進入大量生產，並預估相關業績占比可望提升至10%。

在無人電動載具與智慧製造領域，富田看好AI機器人市場潛力，已投入高階機器人關節馬達研發，並向歐洲客戶送樣，初期以「上半身機器人＋下半身AMR」的應用模式切入市場。

此外，富田也與中鋼共同成立「中鋼－富田聯合實驗室」，針對電動載具、無人機及AI機器人等三大領域深化馬達技術研發，拓展智慧製造應用。針對稀土供應議題，張金鋒指出，公司長期深耕日本市場，已與當地廠商建立穩定原料合作管道，供應無虞。