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印尼台灣形象展創9000萬美元商機　疫後重新串聯兩國產業合作

▲2024年印尼台灣形象展現場人潮絡繹不絕。（圖／貿協提供）

▲2024年印尼台灣形象展現場人潮絡繹不絕。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／綜合報導　

2024年首場新南向台灣形象展於今(18)日在印尼雅加達圓滿落幕，為期3天的展覽共吸引近1.5萬人參觀，促成9000萬美元的商機。本次展覽以「台印尼攜手向前，共創智慧永續大未來」為主題，不僅展示台灣的科技實力，更在疫後重新串聯兩國產業攜手共進，為台印尼合作續寫新篇章。

印尼作為東協第一大經濟體、第一大人口國及具備爭取成為區域製造中心的企圖心，加速台灣廠商布局印尼市場的力道。為協助我參展商強化與印尼的交流與合作，貿協為每家參展商至少邀來三家買主。

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展覽期間邀請多家重量級買主進行洽談，包括印尼大型汽車與摩托車零配件業者Dharma Polimetal、印尼大型食品企業Ultrajaya Milk、印尼再生能源企業Surya Energi Indotama。不少買主表示台灣企業所展示的產品，十分具有前瞻性及創新性，也都符合智慧、永續的消費趨勢，未來合作可期。

印尼政府積極發展工業4.0，台灣的領導企業如仁寶、廣積科技、原見精機、鴻錩機械等多家智慧解決方案受到印尼買主認可。鴻錩機械首次參加台灣形象展，不但透過商機媒合會找到符合需求的機械代理商，更與許多買主洽談大型鉚釘機商品，對於台灣形象展所提供的媒合服務非常滿意。

廣積科技結合AI高效能邊緣運算電腦的數位看板技術及智慧零售解決方案，獲得多家印尼資訊通信相關公司關注，已排定商談未來合作機會。

▲上二圖印尼台灣形象展現場洽談氣氛熱絡；下圖印尼台灣形象展以綠色永續主題瞄準台印尼未來合作。（圖／貿協提供）

▲上二圖印尼台灣形象展現場洽談氣氛熱絡；下圖印尼台灣形象展以綠色永續主題瞄準台印尼未來合作。（圖／貿協提供）。

高品質醫療的基礎建設是印尼政府近年積極推動的項目，為此印尼放寬外國投資醫療領域，將智慧醫療的需求推上高峰。倍智醫電的AI肺部影像判讀軟體，獲得印尼國立肺部教學醫院、印尼軍方中央醫院、國家癌症中心等多家醫院放射科主任青睞，要求立刻安排引進醫院試用。神光晶片多功能微型光譜檢測儀，可由女性自採檢體做HPV檢測，有助於提升印尼子宮頸癌篩檢率，從絡繹不絕來訪的醫師、經銷商、民眾一致表示從未見過此女性疾病自篩方案，相當渴望儘早引進，造福印尼婦女健康。

為搭起台印尼醫衛產業合作的橋樑，台大醫院及亞東醫院於展覽第二日舉辦「2024年台印尼智慧醫療研討會」，印尼醫院及醫療設備業者出席約120人，場面交流熱烈。

此外，為實現綠色永續目標，從政府到民間都強調綠色意識，看好印尼炎熱氣候的市場潛力，億高公司的隔熱膜產品詢問度破表，在印尼台灣形象展接獲數十位買主詢問及預約，顯示當地需求強勁。

首次參加台灣形象展的起而行綠能，鎖定年銷量600萬台的印尼機車市場，其機車充電站與充電樁有望與印尼能源系統商合作設立充電樁示範點，再推廣到印尼各地，商機可期。

印尼擁有高度年輕化的人口結構與消費力，追求智慧與樂活健康的消費風潮愈來愈盛。台灣精品館的膜淨材料展出戶外除菌濾水器，該公司表示印尼市場缺乏中高階淨水產品，而臺灣產品CP值很高，印尼是個令人期待的藍海市場，現場也接獲多家飯店、戶外用品與綠色環保業者表示高度興趣；吉赫實業的iCareGym智能橢圓機與跑步機，可結合穿戴裝置與生理量測機台，進行運動安全判定並自動調整機台運動強度，創新的智慧設計，獲得多家買家洽詢。

印尼是全球穆斯林人口排名第一的國家，2.3億人的龐大市場，讓清真食品市場充滿商機。台灣清真中心展示的台灣優質清真食品企業大受好評，來自台南詠糧實業的冬瓜茶磚，開展首日就接獲知名進口商K商訂單。

寶之川推出的清真認證紅麴燒烤醬，受到當地專門供應餐廳醬料的商家高度關注，買主表示非常願意協助辦理當地的BPOM進口許可證申請，為後續合作鋪路。

印尼台灣形象展除了展示台灣優勢產業，也展現地方政府特色產業。台北市政府聚焦「智慧管理」及「永續環保」兩大主軸，華新醫材的可回收環保口罩，獲印尼醫院建設公司青睞，將在其建設的10家醫院使用。

台南市政府以建城400年為主視覺，展出台南美食及智慧樂活等產品；經昌汽車電子的智慧家庭防護設備，獲得印尼資通訊產業協會青睞，有望未來導入政府單位。

台印尼貿易關係日益緊密。2023年，印尼為臺灣的第14大貿易夥伴，睽違5年重返印尼雅加達的台灣形象展，成功扮演了台印尼經貿合作交流的重要平台，並為未來的台印尼開啟合作新機遇，攜手共創互利新時代。

關鍵字： 印尼台灣形象展9000萬美元商機疫後重新串聯兩國產業合作

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