東華災損嚴重！悠遊卡董座「非常心疼」　致贈114萬元助重建

▲悠遊卡公司董事長林志盈到東華大學現場看到災後受創的情形。（圖／悠遊卡公司提供）

記者楊絡懸／台北報導

悠遊卡公司日前舉辦賑災活動，協助東華大學災後重建，悠遊卡公司董事長林志盈也特別到花蓮探視東華大學災後恢復情形，他形容「非常心疼」，將悠遊卡賑災活動的114萬5,418元致贈給東華大學協助重建，由東華大學校長徐輝明代表接受。

回顧4月3日，花蓮強震造成東華大學的硬體設施、學生宿舍等多處造成損壞。東華大學是悠遊卡公司最早推動無現金大學的示範學校之一，和悠遊卡公司有長期的合作關係。

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在災後，悠遊卡公司立即伸出援手，舉辦「搭北捷嗶悠遊 送愛心到花蓮」賑災活動，依活動辦法捐出114萬5,418元，協助東華大學災後重建。

林志盈參觀學校受創情形後非常心疼，他呼籲，社會各界伸出援手，讓1萬多名學生盡快恢復正常學習生活。

事實上，東華大學從2018年起推動「無現金大學」，學校師生可持悠遊卡在校園內的餐廳、書店、支付腳踏車維修費用，學校裡宿舍冷氣、洗衣設備、體育館重訓室、游泳池付款，以及學生最愛使用的球場夜間租借等，全部都使用悠遊卡支付。

資料顯示，2023年悠遊卡整體交易筆數達6萬筆，總交易金額近700萬元，顯見悠遊卡已經成為東華師生不可或缺的支付工具。

▲悠遊卡公司董事長林志盈（左）至東華大學慰問，致贈114萬元協助東華大學重建。（圖／悠遊卡公司提供）

林志盈表示，聽到東華大學此次地震中災情嚴重，悠遊卡公司立即向校方了解情形，並舉辦賑災活動，來到學校現場看到災後受創的情形。

他指出，學生至今都還遠距上課，部分宿舍災損嚴重，令人心疼，期待悠遊卡公司的心意拋磚引玉，呼籲社會各界伸出援手，讓學生能盡速恢復正常生活及學習環境。

此外，悠遊卡公司與東華大學雙方也進一步合作交換意見，未來將以學生證悠遊卡結合「悠遊付App」支付作為下階段合作目標，讓東華師生可以享受悠遊付為學生證悠遊卡加值等卡付整合的功能及服務。