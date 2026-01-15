低軌衛星資金卡位戰！金寶爆27萬張量居冠　4檔擠進前十

▲台股研究示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
低軌衛星概念股今（15）日成為盤面焦點，多檔個股量能明顯放大。通訊設備整合廠金寶（2312）開盤90分鐘成交量突破27萬張，躍居上市公司成交量第1名，盤中股價上漲逾7%，來到32.65元，創近14個月新高。除金寶外，康舒（6282）、兆赫（2485）及燿華（2367）成交量皆超過7萬張，4檔同步擠進成交量前10名。
金寶股價今年以來表現強勢，2026年至今累計上漲44.2%。旗下電源供應器廠康舒今日成交量逾9萬張，成交排行第7名，盤中股價最高上漲6.25%，來到57.8元。
印刷電路板（PCB）廠燿華提前公告2025年11月獲利，單月稅後純益400萬元，較去年同期下滑。股價今日由黑翻紅，盤中最高上漲6.63%至37元，創近15個月新高，成交量超過8萬張。
同為PCB族群的華通（2313）日前依規定提前公告2025年12月獲利，單月稅後純益6.83億元，年增52.12%，每股盈餘0.57元，年增率50%。今日股價盤中上漲逾8%，成交量約7.8萬張。
通訊模組與設備廠兆赫同步放量上攻，盤中成交量約7.67萬張，股價一度上漲9.17%，高點來到36.3元。
射頻模組廠耀登（3138）公告2025年12月歸屬母公司業主稅後純益2621萬元，年增50.81%，今日盤中股價最高上漲7.43%，來到159元。
另方面，太陽能模組廠元晶（6443）公告2025年11月自結虧損，單月稅後純損1.06億元，年減166%，每股虧損0.21元。受到基本面影響，今日股價回檔，盤中下跌逾5.38%，最低來到37.2元。
