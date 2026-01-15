便宜日圓再等等！　對沖基金押注跌至165官方才出手干預

▲ 市場看貶日圓匯率走勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

受到傳出日本首相高市早苗提前解散眾院，日圓兌美元持續走貶一度逼近160，日本當局發出警告，惟對沖基金無視日本口頭干預警告，在貨幣選擇權市場押注日圓兌美元匯率可能跌至 165 左右，之後日本當局才會介入。

日圓今（15日）早盤亞洲盤在158.18~158.57盤整，此前一個交易日，日圓一度走弱至159.45，創下2024年7月以來低點。

根據《彭博》報導，日圓兌美元匯率在周三（14日）跌至18個月以來的最低水準後，日本財務大臣和外匯管理官員再次發出警告。高市早苗計劃提前舉行大選，這將進一步推高了美元兌日圓匯率的預期，因為投資者認為，如果自民黨贏得多數席位，將再次獲得推行擴張性政策的授權。

野村國際駐倫敦資深外匯期權交易員Sagar Sambrani表示，「對沖基金對美元兌日元走強部位的需求持續，我們看到單一期權買入和槓桿買入都在穩步增長，他們預期日本當局可能會在160-165區間進行干預。」

Depository Trust and Clearing Corp的資料顯示，昨名目價值在1億美元或以上的期權交易量中，看漲期權的交易量是看跌期權的兩倍多，這種不平衡凸顯了市場對該貨幣（此指美元）對的看漲傾向。