「這股票」恐變壁紙！財報頻被會計師打槍...下市時間曝

▲蘋果西打母公司大飲Q1財報，遭會計師評「存在重大不確定性」。（圖／記者陳以昇攝）

文／翁申霖／今周刊

國民不敗飲料「蘋果西打」生存岌岌可危？母公司大飲(1213)自農曆年前驚傳跳票，如今其第一季財報又被會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」核閱報告，依證交所規定，將繼續打入全額交割，最快2027年恐面臨下市危機。

大飲(1213)歷經蘋果西打被爆出有不明沉澱物，2023年中遭勒令停工停產長達6個月，衝擊整體營運，2024年初又爆出存款不足導致出現跳票情事；好不容易，蘋果西打在2023年底陸續恢復生產，大飲也承諾要讓「國民飲料」恢復昔日的榮耀，可如今處境恐怕難挽回。

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大飲5月10日公布今年第1季財報，合併營收為3334.8萬元，稅後虧損2454.7萬元，每股虧損0.43元，營運狀況持續疲弱。

據了解，經會計師查核結果，大飲自去年起至今年第1季虧損嚴重，財報連續5季被出具「繼續經營能力存在重大不確定性」核閱報告，截至3月31日止，累積虧損達4.4億元，超過資本額的二分之一；流動負債更是超過流動資產5.12億元。

▲資料來源：公開資訊觀測站

此外，大飲的第一季財務報告經簽證會計師早在5月10日便出具「繼續經營能力存在重大不確定性」之核閱報告，大飲卻延遲至5月15日才輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反重大訊息規定，決定開罰10萬元違約金。

依照證交所規定，大飲將繼續被打入「全額交割股」；根據《工商時報》報導，由於大飲已觸及證交所規定的退場機制（意即股票將下市），證交所表示，依規定將給予改善的緩衝期，即日起至2026年8月，若屆時還是沒有改善， 將公告若半年內尚未改善，則將在2027年2月下市。

針對大飲未來恐將下市的消息曝光後，引發ptt「股版stock」熱烈討論，許多網友直言，「不要亂搞可以吃一輩子吧」、「慘了 真的要大飲隱於市」、「台灣最強飲料搞成這幅德行」、「老飲料還能搞成這樣 管理階層通通滾蛋啦」、「可惜了 飲料不錯喝 經營卻一蹋糊塗」、「把蘋果西打配方跟專利賣出，就可以倒了」。

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