陽明海運企業桌球聯誼賽近5百名選手參與　推動全民運動文化

▲陽明海運企業桌球聯誼賽的盛大場面。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運支持健康職場風氣，持續鼓勵員工養成規律運動習慣，培育企業內部運動氛圍，並透過內部與跨產業運動賽事舉辦，推動全民運動文化，上周六(18)日於新北市板樹體育館舉辦2024年陽明海運企業桌球聯誼賽，邀請公部門、運輸、金融、電子、電信等各產業共36組隊伍近500名選手共襄盛舉。

各界熱愛桌球的好手共聚一堂，陽明海運更由鄭貞茂董事長、杜書勤總經理領隊與各隊伍切磋球技，賽事氛圍熱絡刺激，熱鬧非凡。

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陽明海運在2021年取得運動企業認證標章，積極落實全民運動之推展，企業內部成立多元性體育運動社團，涵蓋桌球、羽球、籃球、排球等各式球類競技社團、另有瑜珈、有氧舞蹈、游泳、TRX、芭蕾雕塑等多樣化運動社團，滿足員工各類型運動健身塑身需求，並由公司負擔社團聘請專業教練、舉辦活動競賽等經費，盡可能創造規律運動環境，並以定期競賽活動強化企業運動氛圍與凝聚同仁共識。

▲陽明海運企業桌球聯誼賽全體與賽者大合照。（圖／陽明提供）

同時，陽明海運亦響應政府發展運動產業政策，秉持社會共榮理念，自2021年起陸續以定額、長期性贊助方式支持具發展潛力之年輕專業體育選手，使其能專心於體育專業職涯發展，創造更佳賽事成績。本次陽明海運桌球聯誼賽事，除各企業優秀同仁或業餘選手輪番上陣外，更有陽明海運贊助的桌球新星鄭樸璿、洪敬愷、張佑安和林晉霆進行表演賽，讓球友們一覽頂尖選手的精彩球技。

鄭樸璿在今年拿下菲律賓WTT普林塞薩港青少年挑戰賽U19歲組女單冠軍，洪敬愷也在同場賽事U17歲組男單封王，張佑安今年更連續在菲律賓普林塞薩港及南韓江陵青少年挑戰賽U19歲組男單取得冠軍榮耀，年紀最小的林晉霆也取得南韓江陵青少年挑戰賽U15歲組混雙金牌，優異成績顯示除選手自身的潛力與努力外，來自各企業的贊助有助於選手更專心致力於磨練球技，爭取更多榮耀。

2024年陽明海運企業桌球聯誼賽在各隊人馬球場上激烈廝殺後圓滿落幕，陽明海運未來也將持續推廣運動企業精神，激勵員工健康運動風氣，協助國內優秀體育選手培育並促成運動產業發展。