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永慶房屋新廣告經紀人現「聲」　說出誠實主張

永慶房屋新廣告經紀人現「聲」 說出誠實主張（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶新廣告以經紀人的誠實心聲，傳遞「誠實，從一個人的習慣，到一群人的信仰」服務文化。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團近期全新廣告《誠實，讓你把房子變成家》，短時間就吸引百萬點閱，這也是第三度攜手金馬導演蕭雅全拍攝品牌廣告。本次藉由多位永慶房屋經紀人現「聲」說出自己心中的誠實心聲，凸顯永慶房屋堅持公開房子的資訊，沒有隱瞞，以誠實服務圓滿每一位消費者的成家夢，幫助不同生活型態的家庭，把房子變成「家」。

永慶房產集團三十多年來，在董事長孫慶餘的帶領下，堅持「提供消費者一個公平的房產交易平台」，以「先誠實，再成交」的服務精神，提供消費者實實在在的資訊與服務，近年來年年推出誠實服務和保障，以具體承諾捍衛消費者購售屋權益，也成為業界唯一提供「買賣屋全保障」的房仲品牌。永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋透過企業文化傳承與制度規範，讓誠實服務成為永慶人的DNA。

誠實，從一個人的習慣，到一群人的信仰
為了保障消費者權益，永慶房屋從選才到育才，都教導誠實服務的重要性。吳良治總經理表示，永慶房屋只錄取無房產經驗的產業新鮮人，並提供業務新人前12個月每月5萬的收入保障、360小時的專業培訓及一對一師徒制，從頭培育新人，幫助學習正確的房地產專業知識，更透過師父手把手傳承，讓每位新人了解如何將「先誠實再成交」的理念，貫徹在日常服務中。如同王政儀業務經理說的：「這是學長姐一開始就教我們的事，現在變成我們的DNA了。」

永慶房屋新廣告經紀人現「聲」 說出誠實主張（圖／永慶房產集團提供）

▲王政儀經紀人認為誠實是貫徹在日常服務過程中，早已變成大家的DNA。

永慶房屋更以嚴謹的制度，確保同仁將誠實落實到每個服務環節中。吳良治總經理舉例，房仲經紀人不能球員兼裁判，更不能因為掌握資訊就下去短買短賣，賺投機炒作的錢，因此永慶房屋從1998年就建立「投機客資料庫」，至今已列管9千多名投機客，只要是列管的投機客一律婉拒服務，這也讓所有永慶房屋的人跟片中陳冠霖業務經理一樣，敢很驕傲地說：「市場投機炒作還是很嚴重，永慶房屋拒絕跟投機客往來。」

誠實信念助消費者將房子變成家
負責操刀廣告的台灣奧美集團首席創意顧問胡湘雲表示，房仲經紀人是顧客真正接觸到的永慶人，是房子資訊的提供者與經手人，透過訪問大量的永慶經紀人，去檢視永慶經紀人的言行，來驗證永慶的「誠實」信念是否實踐。因此，永慶房屋經紀人是此次廣告的靈感來源！廣告中的誠實主張都是經紀人們的心聲，把他們的話放入廣告中，呈現永慶經紀人以「誠實」信念，回應消費者對家的渴望。也因為真正聽過大量經紀人的誠實心聲，也才有了這一句：「誠實，從一個人的習慣，到一群人的信仰」精準結論。

吳良治總經理表示，買房之所以是每個人的夢想，是因為「房子」不只是一個「住所」；永慶經紀人不只幫消費者買賣房子，更幫消費者找到那個乘載生活、未來與夢想的「家」。如同廣告中所說：「我們對房子誠實，因為這將是你們的家。」永慶房屋經紀人的工作不只協助消費者圓滿買賣交易，更是幫消費者找到心心念念的那個「家」，這份感動正是房仲工作的意義，永慶堅持培育誠實、專業的房仲經紀人，持續招募更多優秀的「誠實房仲」，歡迎各界人才加入永慶的行列。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋永慶房屋

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