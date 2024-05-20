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台灣健康產業挺進印尼秀軟硬實力　預期商機超過2千萬美元

▲左上圖貿協董事長黃志芳(前排中左)及印尼雇主協會副主席法藍奇(前排中右)參觀宏碁智醫推出的「AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體」；倍智醫電的AI肺部影像判讀軟體，獲印尼經銷商及醫師青睞，即將引進印尼軍方中央醫院等大型醫院試用；「健康生活館」匯集22家臺灣代表性醫療及保健相關廠商，為本次印尼台灣形象展指標性專館之一。（圖／貿協提供）

▲左上圖貿協董事長黃志芳右三三)及印尼雇主協會副主席法藍奇(右二)參觀宏碁智醫推出的「AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體」；右上圖倍智醫電的AI肺部影像判讀軟體，即將引進印尼軍方中央醫院等大型醫院試用；下圖「健康生活館」匯集22家台灣代表性醫療及保健相關廠商。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦，外貿協會執行辦理的2024年印尼台灣形象展為期三天，已於上周六(18日)圓滿落幕，其中，集結22家台灣代表性的健康醫療業者所組成的「台灣健康生活館」，涵蓋智慧醫療、樂活保健、輔具醫材等各領域的業者，該館展現台灣健康產業優異軟硬實力，引起當地醫師與經銷商熱烈回應，商機預期逾2千萬美元。

為前進印尼推廣特色醫療，多家台灣醫療院所亦共襄盛舉，包括衛福部「醫衛新南向」計畫中主責印尼的台大醫院及亞東醫院、專精質子治療的林口長庚醫院、以細胞治療聞名的花蓮慈濟醫院、推動預防醫學的新光醫院及致力不孕症治療的禾馨宜蘊生殖中心。

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其中外貿協會與台大醫院及亞東醫院於展覽期間合作舉辦「2024年台印尼智慧醫療研討會」，吸引印尼醫院及醫療設備業者約120人出席，場面熱烈。

我參展商產品及技術，備受當地買主肯定，如倍智醫電的AI肺部影像判讀軟體，獲得印尼國立肺部教學醫院、印尼軍方中央醫院、國家癌症中心等多家醫院放射科主任青睞，將引進醫院試用。

宏碁智醫推出的「AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體」，無須網路亦可篩檢判讀眼底圖，得知視網膜病變病癥，輔助醫師快速找出高風險糖尿病視網膜病變患者，該軟體已取得印尼醫材許可證，在展中接到許多爭取合作的經銷商洽詢；神光晶片的多功能微型光譜檢測儀，可由女性自採檢體做HPV檢測，有助於提升子宮頸癌篩檢率，創新的產品與技術令印尼當地醫師、經銷商、民眾相當驚艷，渴望儘早引進。

另深耕手術導航領域的醫百科技、專攻脊椎手術機器人輔助系統的炳碩生醫、研發遠距醫療平台的遠東醫電、提供智慧尿布的大心生技，與醫院共同展出發揮「以醫帶商」的加乘效果。

樂活保健及輔具醫材業者也未缺席，如專職脊柱醫材的冠亞生技、中風輔具專家泳鈦國際、專研高科技醫療紡織品的承大科技、專精電刺激護具的米森國際、助聽器領導廠商元勛國際、推出超預防醫學線上諮詢平台的星醫美學、供應植化素產品的英維公司、提供多元美容保健品的岑熙公司、專營高科技氫氣產品的富氫生技，都吸引不少當地業者與民眾特地前來洽談諮詢。

印尼為東南亞最大經濟體，人口高達2.7億人，該國醫材及醫藥約90%仰賴國外進口，且因印尼幅員廣大，醫療基礎建設較難投資與管理，醫療資源較缺乏，在醫療服務及設備上的需求龐大。另因島嶼眾多等地理問題， 對遠距醫療照護及智慧醫療部分具高度需求。

台灣健康產業的品質及服務水準享譽國際，本次展出串接起台印在健康產業上的交流合作，未來雙方將共同開拓印尼當地健康產業商機。

關鍵字： 台灣健康產業印尼秀軟硬實力預期商機超過2千萬美元

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