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綠舞春夏線上旅展41折起　KKday富國島與福島機票6999元起

▲Villa房型住宿券享換穿Hakama文青袴及日式體驗4選2，小朋友們化身小小忍者及新活動「妖怪島大富翁」一起親子同樂。（圖／綠舞提供）

▲左上圖綠舞所有房型均贈療癒萌寵餵食；右上圖Villa房型住宿券享換穿Hakama文青袴及日式體驗4選2；下圖為綠舞禪意日式主題園區。（圖／綠舞提供）

記者張佩芬／台北報導

宜蘭綠舞國際觀光飯店即將於5/21至6/11推出「春夏線上旅展」，以最低41折回饋旅人，為寒暑假最超高CP值，每人入住最低只要2197元起，享舒適住宿體驗及園區豐富日式活動。旅遊電商平台KKday歡慶十週年第二波活動，即日起至6/3每日KKday都將送出驚喜優惠，祭出越南富國島來回機票9999元起、日本福島機票6999元起。

綠舞這次限量100台的「黑RURU露營車」一泊三食只要9999元；凡購買住宿券贈送換穿經典浴衣或大正浪漫體驗、療癒萌寵餵食、免費入園黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊，週一至週四入住每房加贈兩位和菓子或抹茶體驗二選一(價值998)。

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豪華庭園及豪華湖畔Villa住宿券加贈二人免費入住，不分平假日享日式體驗4選2，可選擇參加新推出的妖怪島大富翁一起親子同樂、換穿大正浪漫時期的Hakama文青袴及萌寵療癒餵食，贈送總價值高達9752元的好禮。

旅展首度開賣的「烤肉盛宴餐券」一組四人份每人只要900元即可享用專人生火備料的BBQ體驗；還有老饕們最喜愛的雙廳共用餐券、園區一日遊及會員優惠等。

把握旅展優惠入住全台最美親子飯店趁現在，每間客房均可眺望不同視角的山海美景，兩人出遊首推「玥」雙人客房一泊二食只要5988，一泊三食只要7,388。家庭親子或好友結伴出遊必選「嵐」四人客房8788元，每人最低只要2197元即可入住。

在坐擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳享用活力早餐，一泊三食可選擇享用西式豐盛自助餐或到舞饌日料品嚐主廚定制的當季會席，每日晚間九點半還有專為住客準備的宵夜時光，讓大家從早玩到晚都能饗樂不停歇。

熱銷好評的「黑RURU露營」一泊三食限量販售100台只要9999元，二大二小入住最適合親子出遊打造不一樣的旅宿體驗。每逢旅展必搶的「豪華湖畔Villa」祭出獨家優惠再加贈二人免費入住，六人包棟入住每人只要4781起，再加贈總價值近萬元的體驗好禮。

購買豪華庭園Villa或豪華湖畔Villa住宿券可加購「烤肉盛宴餐券」即享專人送餐至Villa庭院BBQ的尊榮服務，寬敞獨立的私人空間非常適合家族出遊或是舉辦派對。

綠舞飯店嚴選宜蘭在地當令食材熱情款待旅人的心與胃，蝶舞咖啡廳及舞饌日式料理聯袂推出「平日雙人共用餐券」套組，每人用餐只要850元起，即可品嚐精緻西式料理或以創意結合當季食材入饌的日式會席料理，入園用餐可暢遊佔地5.7公頃的日式主題園區。

時序步入炎炎夏季最適合泡在水裡消暑一夏，超值十入「泳池+浴場遊園券」只要3800元，即可入園暢遊禪意日式主題園區、使用戶外景觀泳池及浸泡風呂湯池放鬆身心靈，體驗不一樣的一日遊行程。線上旅展（5/21-6/11）：https://reurl.cc/q50GGN，服務專線：(03)-9603808。

▲KKday歐洲交通類商品限定折價10歐元，紐澳全品項商品88折。圖為法國巴賽隆納河。（圖／KKday提供）

▲KKday歐洲交通類商品限定折價10歐元，紐澳全品項商品88折。圖為法國巴賽隆納河。（圖／KKday提供）

旅遊電商平台KKday歡慶十週年活動邁入第二波，即日起至6/3每日KKday都將送出驚喜優惠，延續第一波每日中午12點瘋搶活動，第二波將祭出越捷航空越南富國島來回機票9999元起、台灣虎行日本福島機票6999元起，並有兩島一日遊與景點體驗券等搭配銷售；另「韓國京畿道和談林一日遊」、「曼谷大城府野生動物園一日遊」、「越南會安古鎮一日遊」、「花蓮遠雄海洋公園門票」等商品買一送一。

緊接著13點再推出1折爆品搶購，國內旅遊主打「台南奇美《從拉斐爾到梵谷》門票」下殺1折55元、「新竹福湯岩盤浴體驗」下殺1折135元起，海外旅遊體驗則有「富士山一日遊」售價230元起、「韓國 The Man Alive 猛男秀」售價130元起、「釜山通行證」售價130元起，「香港M+博物館」售價50元起，另外也有東南亞、歐美等地的商品，價格會隨著當日匯率浮動調整，只要銅板價就可以玩全球。

沒搶到限量優惠沒關係！KKday同步於全球旅遊目的地推出滿額折抵優惠，針對海外旅遊熱門目的地東北亞及東南亞地區，主打購買日本商品滿5000元折550元、滿8000元折900元；韓國全品項消費滿2000元折200元、滿4000元折450元，東南亞則是全品項消費滿3000元折250元，與泰國全品項消費滿4000元折400元，港澳同步推出滿3000元折350元優惠。

喜愛長線旅遊的旅客，針對北美地區推出全品項消費滿4000元折450元、滿6000元折750元，歐洲則有交通類商品，限定折價10歐元，紐澳全品項商品88折、中東商品9折，可以全球玩透透！國內旅遊則因應暑假級畢業季到來，推出展覽、景點票券95折，以及限量推出「超人力霸王英雄展」、「六福村主題遊樂園門票」第二人半價，優惠好禮拿不完。

關鍵字： 綠舞線上旅展41折起KKday富國島福島機票6999元起

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