61檔台股ETF熱爆　受益人衝破832萬連12周創高

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人最新一周增加14506人，來到832萬人為連續12周創新高，進一步統計，去年底台股ETF受益人僅6070728人，目前已來到8322379人，增加了2251751人，檔數也從去年的56檔來到61檔；而今年來61檔台股ETF含息報酬率平均也有上漲13.67%的好表現。

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進一步觀察各檔今年來受益人淨增減(扣除今年新成立ETF)，其中00919 群益台灣精選高息ETF增加34.5萬人最具人氣，其他增加前五名依序分別為00940元大台灣價值高息、00929復華台灣科技優息、00878國泰永續高股息、0056元大高股息，清一色都是高息ETF，且光這五檔就新增加了172.6萬受益人，顯示出台股高息ETF還是最受投資人喜愛，再以今年來含息績效來看，00919上漲16.41%績效最佳，00929上漲13.13%居次，0056上漲9.91%排名第三，00878上漲9.16%排名第四，00940目前則是尚未漲回發行價，上次以來仍是負報酬。

理財達人指出，00919即將在5月底換股6月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票，此外，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，同時00919有收益平準金機制，並且採每季3、6、9、12月配息， 00919自成立以來共配息4次，而且皆已完成填息，而最近一次配息，更是上調的配息金額到0.66元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞，而投資人對其第五次配息也寄予厚望。

市場法人表示，5月適逢繳稅旺季、大量高股息ETF調整持股等因素，加上台股上市融資水位目前處於高檔，仍須提防大盤漲多後的修正風險，較佳投資策略仍為分批佈局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置參與本波台股多頭行情。