美系外資點16檔台廠沾輝達光　台積電列榜首

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA財報公佈在即，外資也出具最新報告，預期基本面仍優，但股價可能已經提前反應，不過外資也點名16家台灣廠商有望受惠，其中台積電仍獨佔鰲頭。

外資點名16家台廠，包括台積電（2330）、京元電子（2449）、信驊（5274）、緯創（3231）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、華碩（2357）、緯穎（6669）、台達電（2308）、金像電（2368）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、致茂（2360）、建準（2421）、愛普*（6531）、光寶科（2301）等。

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外資分析師表示，預計 NVIDIA 季度業績將表現強勁，因為在 Blackwell 過渡之前，Hopper 需求仍然強勁。需求也似乎比傳統超大規模客戶以外的供應鏈更強勁，其中特斯拉和眾多客戶的需求尤其強勁。 NVIDIA聲稱推理已佔資料中心的 40%，這表明可能投資人過於關注大型語言模型推理。

外資也指出，台積電CoWoS先進封裝產能仍是NVIDIA第3季AI GPU出貨量的瓶頸。原因除了第2季產能擴張有限以外，還要為下一代Blackwell晶片生產保留部分的CoWoS 產能。

在NVIDIA公布財報前，台積電也應聲大漲，今日最高來到860元，漲幅超過2％。