台灣鋼聯去年EPS 6.17元　環評變更通過、龍井新廠成今年成長雙引擎

台灣鋼聯（6581）今日舉行法說會，公布2025年營運成果及2026年展望，台灣鋼聯去年合併營收為22.11億，稅後純益6.87億，每股盈餘6.17元。與2024年相比，2025年稅後純益減少17%，主要因2025年受到國內鋼鐵業產量下滑，影響集塵灰交量，使可銷售氧化鋅數量減少。但受惠國際鋅價因鋅礦供應緊張與中國需求回升等因素而上漲，以及產品加工費下降，推升氧化鋅銷貨單價，使2025年相較2024年營收僅略減7%。

公司指出，2026年全球市場不確定性仍多，產品價值部分，依近期國際鋅價目前約落在3000~3200美元，呈現高點震盪偏強；加工費部分，2025年4月公布之2025年長約加工費由165美元降至80美元，為近五十年來新低，對台灣鋼聯氧化鋅產品售價及公司營收有正向助益，目前加工費仍處偏低水準，將持續關注2026年4月公布之長約加工費對產品價值影響。

展望2026年，環評變更通過及龍井新廠興建，兩大關鍵雙引擎將帶動營收成長動能。其中公司環差變更已經環評大會通過，主要項目為擴大含鋅資源物來源與收受量，以及增加國內焚化廠產出之焚化飛灰收受量，為公司中期成長的重要支撐；有鑑於國際市場上對於循環綠色產品的需求越來越多，鋼聯公司氧化鋅產品已於2025年取得UL2809再生材料含量認證，顯示產品中的鋅100%來自於廢棄物，屬於綠色永續產品。為符合國際市場需求及提升產品價值，龍井新廠目標2027年底前興建完成並正式營運，未來該將著重於水洗氧化鋅產品業務，將產品高值化並增加公司營收與客源。

子公司台鋼資源亦積極發展安定化業務，並將安定化後產品應用延伸至混凝土市場。2025年鋼鐵業、房地產業景氣低迷，影響安定化製程處理量及混凝土銷售量。但子公司台鋼資源於2025年持續開發廢耐火材安定化再利用業務，可望為2026年營運注入新成長力道，此外台鋼資源CLSM-控制性低強度材料產品已獨家取得內政部營建署再生綠建材標章，未來將持續以生產100%循環再生資源為材料，以無水泥低碳CLSM技術做為未來發展亮點，展現公司在綠色建材市場的創新實力。

台灣鋼聯技術能力已達到世界級水準，不僅著眼將複雜及困難的廢棄物資源化，同時積極推動低碳製程及綠色能源轉型，並已將低碳生產技術輸出至歐洲同業。有關溫室氣體排放管理部分，鋼聯近三年再利用服務大幅度減碳績效獲得環境部減碳標籤，2025年鋼聯亦榮獲碳揭露計畫（CDP）的「B」級評等，為國內首家廢棄物再利用業取得該級別，顯示鋼聯針對碳排放已具備管理能力之國際認證，符合公司永續經營方向，此外國內徵收碳費影響部分，公司自主減量計畫已經審查通過，可大幅節省碳費支出；綠色能源轉型部分，2025年亦展開第2期屋頂太陽能建置計畫，建置面積擴展至子公司台鋼資源，新增容量達3,831KW，預期於2026年底前完成設置並發電，有助於公司再生能源使用比例提升至32%。面臨碳費徵收及電力成本增加，此舉不僅有助於生產綠電、節能減碳，更體現出公司於綠色轉型上的布局。鋼聯公司低碳生產技術於2024年與中歐最大的煉鋅廠簽訂技術轉移合約，並於2025年10月底驗收結案，有助於該廠每年減少30%燃料焦炭及60萬Nm3天然氣使用量，並減少25%碳排放，該廠亦積極與鋼聯持續展開各項技術合作，可望擴展鋼聯國際能見度及技術轉移業務之機會。

從整個營運節奏來看，2025年至2026年上半年屬於投資及準備期，隨著環差變更案效益逐步顯現，相關布局有望逐步轉化為實際營收與獲利貢獻。台灣鋼聯將持續優化生產流程與營運效率，以實現企業營運與永續發展的雙重目標，以循環再利用為核心，致力於成為資源循環領域的領導者。