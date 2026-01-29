去年MSC淨增運力佔前12大38.79%　長榮、萬海運力增幅約一成上下

▲地中海航運(MSC)去年淨增逾83萬箱運力。（圖／取自MSC官網）

記者張佩芬／綜合報導

最新一期Alphaliner統計數據顯示，全球前12大貨櫃船公司去年運力持續擴張，以箱(20呎櫃)量計算，業界龍頭地中海航運(MSC)淨增逾83萬箱(20呎櫃)名列第1，與排名第2的馬士基差距擴大至250萬箱；運力排名12的新加坡太平船務(PLL)，自身運力增幅為13.4%，增幅最高，我國長榮海運與萬海航運增幅分別為10.2%與9.4%，增幅名列第4與第6。

去年Top 12合計運力增長7.3%，全年共新增214萬箱，這12家公司都是單家運力佔全球船隊總運力1%以上的公司，其中僅有以星航運運力減了10.7%，陽明海運運力僅增1.5%，赫伯羅德增2.5%，屬於後段班。

自身運力增幅第2高的是韓新遠洋，增12.8%，第3高是MSC的11.7%，達飛與中遠都是增7.5%，共列第5，日本海洋網聯增5.1%，列第7，馬士基增4.3%，列第8。

大陸媒體對於MSC的大肆擴充，分析是從「增量競爭」進入到「重新分配市場話語權」，指出MSC在2021-2024已連續多年保持高增長，2025年延續這一節奏，在行業整體增速放緩的背景下，仍然維持雙位數擴張，客觀上會加速其在航線組織、網路覆蓋、港口端資源與談判能力上的優勢積累，但也質疑該公司抽空全球二手船市場，讓中國內貿也受影響。

而MSC本周又傳出收購南通亞華船舶4艘建造中的4350箱貨櫃船，首艘單價約5200萬美元，今年11月就會交船，其餘3艘明年交船。

去年Top 12合計接收約170艘新造貨櫃船，其中以1.1萬箱左右的新巴拿馬極限型船(neo-panamax)居多，2.4萬箱左右的超大型船(megamax)僅有8艘。業界分析主要是因新巴拿馬極限型船對港口適配性更強、航線佈置更靈活，也更符合去年海運聯盟重組與網路優化的現實需求。