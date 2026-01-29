不只配息更拚成長！00929布局AI+綠能，績效飆高股息ETF亮麗

▲00929今年以來還原息報酬率超過10%。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）選股邏輯升級成效顯現！CMoney數據顯示，截至1月23日為止，00929今年以來還原息報酬率超過10%，躍居高股息ETF亮麗。法人分析，此波漲勢並非單純受惠短線行情，而是源於去年追蹤指數改版後，有助於精準掌握市場主流，使高股息ETF也能展現成長爆發力。

觀察00929產業配置，半導體產業仍是核心主軸，但布局已經橫跨上中下游與先進製程等完整科技產業供應鏈，幾乎囊括了今年最熱門的科技題材，上游納入環球晶與中美晶，鎖定先進與成熟製程的擴產紅利；中游涵蓋台積電、聯電與世界先進，同步參與AI、車用與工控的龐大需求；IC設計龍頭聯發科則憑藉邊緣AI與高階SoC的應用擴張，重獲法人青睞。

下游由力成、欣銓、矽格領軍，可望受惠先進封裝需求爆發。此外，新納入的先進製程耗材廠家登，在台積電2奈米與先進封裝量產推進下，具備長線成長潛力，並進一步深化00929對先進製程核心的投資參與。

除了科技股，00929在非電子領域的布局亦令市場耳目一新。環保概念股可寧衛受惠廢棄物處理法規趨嚴與營建需求增溫，1月股價連拉四根漲停。00929領先多數市值型ETF搶先布局，目前持股權重約1.3%，為市面上千億級台股ETF中持有該股比重最高者，展現其選股不侷限於大型權值股，更能主動挖掘政策紅利與轉機題材的靈活性。

總體而言，00929今年績效暴衝，主要歸功於指數優化帶來的投資組合結構性升級，能精準掌握半導體、AI供應鏈及政策利多綠能股等市場主流趨勢。新版的選股策略不僅確保了穩定的配息基礎，更同步放大科技產業的成長優勢，可望為投資人打造兼具息收與資本增值動能的優質組合。

