「警銀」聯手！詐騙出走　永豐銀x內政部警政署防堵詐騙　力守全民資產

財經中心／綜合報導

今年以來股市大幅走漲，歹徒也盯上投資者的口袋，投資詐騙事件頻傳，受害者損失慘重！為了力守全民資產，永豐銀行與警政署聯手打擊詐騙成效斐然，永豐銀行分享真實案例，詐騙集團假冒誘騙民眾去銀行申辦房貸、貸款來投資，有位民眾辛苦累積的800萬積蓄差點被騙，靠著行員的細心與警察持續查證，才驚覺被騙！

這起由永豐銀行與警方通力合作成功攔阻的投資詐騙案件，也是近年常見的詐騙手法。這起案件的當事人王先生是永豐銀行長期客戶，與銀行分行經理素有良好互動，日前王先生到分行辦理房貸時，表示有其他資金需求。分行經理直覺很可疑適時關心詢問，因平日關係熟識，讓王先生願意透露獲知一個高投資報酬的管道，但分行經理隨即警示可能涉及詐騙風險。數日後，王先生再度到行表示將匯出800萬元投資，臨櫃行員高度警覺，立即請分行經理前來瞭解狀況，王先生遲疑之際，行員適時通報警方協助查證。

警方隨後發現匯款帳戶被列為警示帳戶，並向王先生解釋不法集團常有類似「穩賺不賠、高獲利、零風險」的詐騙伎倆，在警方及銀行行員細心疏導下，並即時請家人關心，讓王先生清醒並及時收手。家人的關心可以防止獨居者被莫名冒出的親友詐騙，經過銀行與警方通力合作加上親友關心，及時遏阻了這起詐騙案件，呼籲民眾平時對家人多一份關心、就能少一點受騙。

面對日益猖獗的金融詐騙犯罪，防範工作絲毫不能落人後，面對此一嚴峻挑戰，金融業與執法單位密切通力合作構築嚴密防線，已加強相關宣導及人員培訓，永豐銀行董事長曹為實表示：「銀行是阻擋詐騙金流進出的重要防線，一線銀行同仁應掌握三大原則『仔細觀察、多重關懷、積極查證』，隨時提高防詐警覺，共同保護客戶資產」，面對民眾的一線人員會時時提高警覺。

金融安全攸關民眾權益，絲毫疏忽即可釀成重大損失，警政署長黃明昭也提醒民眾「投資應該找合法交易平臺，不要相信不實訊息！有疑慮請打反詐騙專線165」，他也呼籲全民共同重視金融安全，多一分關切，就能遠離詐騙陷阱，透過警銀雙方通力合作、專業培訓與強化宣導，各級警力也積極監控詐騙集團活動蹤跡，與金融機構合力嚴防資金流向犯罪管道，嚴格把關每一筆可疑交易，全力守護民眾的辛苦積蓄，不讓犯罪分子有可乘之機。