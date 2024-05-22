業界交情成包袱？　彭金隆掛保證：會做好分際

▲新任金管會主委彭金隆22日率轄下各財金機構赴立院接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新任金管會主委今（22）日首度赴立法院財政委員會進行業務報告，由於彭金隆過去在學界時，曾擔任多家保險公司獨董或一般董事，常替業者發聲，如今角色轉換，立委質疑是否可以做好監管業者的角色，彭金隆回應指出，應該不會有這個問題，「我現在擔任金管會的角色，我一定全力做好這個分際」。

彭金隆曾擔任過宏泰人壽、台灣人壽、中信產險、台銀人壽等獨董，還有中國人壽（現改名凱基人壽）董事，藍綠立委在今日財委會上都有質疑新任金管會主委的獨立性。

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民進黨立委賴惠員說「你跟業界的關聯性、互動這麼直接，未來會不會面臨業界壓力？」彭金隆回應，不會有這個問題， 因為其實站在一個行政機關，依法行政 。

國民黨立委賴士葆則指出，「外面對新主委評價都不錯，你當教授時常替業界解決問題，你當金管會主委，業界放鞕炮，特別是保險業，現在要當一個被討厭的人，能否做到真正的鐵面無私？你心情怎麼調整？」，彭金隆表示，「我會接下這個工作，當然，心情已經調整」。

國民黨立委林德福質詢表示，彭金隆被視為是民進黨政府執政以來，對金融業最友善的主委，監理恐怕是項挑戰，彭金隆表示，在不同的位置，擔負的責任不同，會扮演好金管會主委的角色。