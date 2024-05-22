納智捷n7單月掛牌破千台　裕隆：規劃第2波預購活動

▲裕隆集團、新店裕隆城。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

國內汽車大廠裕隆（2201）今日舉行法說會，並對外發表營運展望，針對外界最關心的納智捷n7車型，裕隆表示，n7單月掛牌破千台，四月份交出電動車銷售冠軍成績，目前三義工廠產能稼動率約七成左右，其中，n7第一波交車每月1200-1500台，工廠生產以品質為優先，目前納智捷也規劃第二波預購活動。

裕隆表示，公司致力推動整合智造與低碳營運來佈局多元事業永續發展，包含Nissan與Luxgen多品牌新車開發與整合智造、布建三義廠區太陽能發電裝置與相關製程改善、節能減排、運具電動化與無碳化、廢棄物減量循環再利用，目標每年持續節能減碳4.2%以上；並持續發展儲能事業。

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裕隆也指出，集團在台灣汽車市場立足已有70餘年，除了代理生產日系品牌車輛，亦擁有自主開發的台灣本土品牌和車款，帶動台灣汽車零部件產業一起技術升級發展。裕隆汽車致力於車輛零件供應上優先選用國內供應商，以最大限度地支持本地產業。雖然近年來裕隆集團在轉型過程中開放多元化價值鏈平台，但無論在未來的授權生產還是自主開發車輛上，仍將保持國內供應優先的策略。

展望第二及第三季，裕隆表示，第2季n7電動車交車量增加，這有助第2季的毛利率表現。另外，預期第3季時，進口車交車訂單能保持穩定。但是否還會代理其它品牌新車，裕隆則說，集團秉持開放平台和多元客戶的原則，若有代理新車款，會在適當時間說明。

裕隆強調，集團多年來投入上千億元開發自主品牌和車輛、培育諸多汽車產業相關人才、帶動國內汽車供應鏈正向循環發展。集團以價值鏈開放平台及移動服務生態系為發展策略，長期透過多元品牌、多元發展為生態系注入動力。針對消費市場的需求經營、導入多元品牌，以策略合作自主研發、導入在地生產、提昇自製率、整車進口等多元方式，滿足台灣汽車及移動服務市場的多元需求，同時兼顧台灣產業的發展。

裕隆也在法說會中表示會生產多品牌車型，也投入策略合作自主研發n7電動車款，並持續導入在地生產、提昇自製率、整車進口等多元方式，帶動台灣汽車零部件產業一起技術升級發展，保持國內供應優先的策略