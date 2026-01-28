台積電收天價1820元　台股飆485點至32803破紀錄

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（28日）開高走高，加權指數終場大漲485.9點，以32803.82點作收，創台股史上最高紀錄，漲幅1.5％，成交量8309.93億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲63.84點開出，指數開高走高，盤中最高達32803.82點，最低32381.76點，終場收在32803.82點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1820元，漲幅2.25％，以天價作收；鴻海（2317）維持平盤至225.5元；聯發科（2454）上漲5元至1780元；廣達（2382）下跌0.5元來到287元；長榮（2603）上漲5元至192元。
今天漲幅前5名個股為松翰（5471）上漲3.65元，漲幅10％；達明（4585）上漲36元，漲幅9.99％；恆大（1325）上漲3.25元，漲幅9.98％；盛群（6202）上漲4.8元，漲幅9.98％；南六（6504）上漲4.45元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為集盛（1455）下跌0.92元，跌幅8.93％；超豐（2441）下跌9元，跌幅8.74％；力鵬（1447）下跌0.53元，跌幅8.43％；基士德-KY（6641）下跌2.05元，跌幅8.06％；華安（6657）下跌4.6元，跌幅7.85％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|松翰（5471）
|40.15
|▲3.65
|▲10.0％
|達明（4585）
|396.5
|▲36.0
|▲9.99％
|恆大（1325）
|35.8
|▲3.25
|▲9.98％
|盛群（6202）
|52.9
|▲4.8
|▲9.98％
|南六（6504）
|49.05
|▲4.45
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|集盛（1455）
|9.38
|▼0.92
|▼8.93％
|超豐（2441）
|94.0
|▼9.0
|▼8.74％
|力鵬（1447）
|5.76
|▼0.53
|▼8.43％
|基士德-KY（6641）
|23.4
|▼2.05
|▼8.06％
|華安（6657）
|54.0
|▼4.6
|▼7.85％
資料來源：證交所
讀者迴響