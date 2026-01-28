ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電收天價1820元　台股飆485點至32803破紀錄

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（28日）開高走高，加權指數終場大漲485.9點，以32803.82點作收，創台股史上最高紀錄，漲幅1.5％，成交量8309.93億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲63.84點開出，指數開高走高，盤中最高達32803.82點，最低32381.76點，終場收在32803.82點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1820元，漲幅2.25％，以天價作收；鴻海（2317）維持平盤至225.5元；聯發科（2454）上漲5元至1780元；廣達（2382）下跌0.5元來到287元；長榮（2603）上漲5元至192元。

今天漲幅前5名個股為松翰（5471）上漲3.65元，漲幅10％；達明（4585）上漲36元，漲幅9.99％；恆大（1325）上漲3.25元，漲幅9.98％；盛群（6202）上漲4.8元，漲幅9.98％；南六（6504）上漲4.45元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為集盛（1455）下跌0.92元，跌幅8.93％；超豐（2441）下跌9元，跌幅8.74％；力鵬（1447）下跌0.53元，跌幅8.43％；基士德-KY（6641）下跌2.05元，跌幅8.06％；華安（6657）下跌4.6元，跌幅7.85％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
松翰（5471） 40.15 ▲3.65 ▲10.0％
達明（4585） 396.5 ▲36.0 ▲9.99％
恆大（1325） 35.8 ▲3.25 ▲9.98％
盛群（6202） 52.9 ▲4.8 ▲9.98％
南六（6504） 49.05 ▲4.45 ▲9.98％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
集盛（1455） 9.38 ▼0.92 ▼8.93％
超豐（2441） 94.0 ▼9.0 ▼8.74％
力鵬（1447） 5.76 ▼0.53 ▼8.43％
基士德-KY（6641） 23.4 ▼2.05 ▼8.06％
華安（6657） 54.0 ▼4.6 ▼7.85％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

【遺體相驗】學霸男被丟包台64「4車輾過亡」！　母心碎啜泣親友悲抵殯儀館

