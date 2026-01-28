記憶體3檔漲停　旺宏法說會釋「虧損收斂」類股狂歡

▲旺宏董事長吳敏求。（圖／旺宏提供）

記憶體股狂歡派對開不停，今（28）日旺宏（2337）挾法說會釋出「虧損收斂」利多漲停，晶豪科（3006）、華邦電（2344）同步亮燈，力積電（6770）、華東（8110）也爆量勁揚，概念股熱鬧滾滾。

開盤半小時，旺宏漲停價83.8元刷新高，但委買張數已來到3.47萬張，晶豪科漲停價166元為2022年3月7日以來、近4個月新高，委買亦有約5000張。

華邦電盤中觸及漲停價127元，成交量9.58萬張，在上市公司中排名第5，與力積電13萬張成交量、旺宏逾11萬張成交量同登成交排行前10強。

旺宏舉行法說會並公布財報，受惠伺服器、通訊及車用應用需求成長，產品組合優化帶動毛利率顯著回升，單季毛利率由第三季的13.5%大幅攀升至24.2%，單季稅後淨損2.94億元，每股虧損0.16元，虧損幅度較前季明顯收斂，每股淨值維持在23.74元。

旺宏2025年第四季營收為77.29億元，季減6%，主要受ROM淡季影響，不過高毛利產品出貨增加，使單季營業毛利達18.68億元，季增68%、年增達140%。累計2025年全年營收288.8億元，年增12%，雖仍受價格競爭及新技術導入初期影響，全年營業利益率維持負值，但整體財務結構已明顯改善。

從產品線來看，NOR Flash在伺服器與通訊應用需求帶動下表現突出，第四季營收季增9%、年增41%；車用市場持續回溫，智慧駕駛相關應用成為主要成長動能。全年而言，NAND Flash營收年增達62%，NOR Flash則維持16%的穩定成長。

在存貨控管方面，旺宏表示，截至2025年底存貨淨額已降至98.13億元，較2024年底的134.06億元大幅下降，顯示庫存去化接近尾聲，有助營運壓力明顯減輕。總經理盧志遠指出，目前銷售結構已轉為「即做即賣」，反映存貨周轉速度顯著提升。至於2025年12月地震影響，估計造成約1億元損失，已扣除保險理賠。

展望產能布局，旺宏宣布今年將釋出約220億元資本支出，聚焦高階設備與產能擴充。公司指出，既有廠務設施已提前完成，新機台進駐後可迅速轉化為產能，避免冗長建廠期。核心目標是將12吋廠月產能由目前約2萬片提升至3萬多片，預計年底將新增近萬片產能，目前8吋與12吋廠稼動率已接近滿載。