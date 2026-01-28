川普喊「很棒」引爆非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭





▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普被問到美元指數走弱勢時脫口而出「我覺得很好」（I think it’s great），非美貨幣28日紐約盤一夜暴衝，美元指數重摔失守96大關探向4年最低，日圓、歐元全都勁揚，日圓兌美元飆上152字頭見3個月新高。

川普是在愛荷華州對記者發表這番言論的，當時他即將發表一場以經濟為主題的演說，試圖鞏固其在農村選民中的基本盤。愛荷華州是11月美國國會重要選舉的關鍵州之一。

美元指數失守96大關見到95.566字頭，寫2022年2月以來、近4年最低；日圓兌美元28日早上亞洲盤見152.15，為2025年10月底以來、3個月高點。

歐元兌美元出現大規模止損，短期內突破1.2關卡，匯市失血止損，創2021年6月以來、逾4年半高點。英鎊兌美元上漲1.2%，報1.3844，為2021年9月以來最強。

川普發言後掀起全球匯市劇烈波動，不僅讓市場解讀為美國官方默許甚至支持美元貶值，更點燃市場對「賣出美元、買進非美貨幣」的情緒。

根據《路透社》與《彭博社》報導，Bannockburn Capital Markets首席市場策略師Marc Chandler形容川普此番發言「等同於替拋售美元開了綠燈」，更指出：「我們已經看到市場出現劇烈波動，（川普的話）無異於往火上加油。」

Corpay首席策略師Karl Schamotta則指出，隨著「關稅人」（Tariff Man）毫無悔意、政府可能再次關門，不確定性飆升，導致「賣出美國」（Sell America）交易再度升溫，投資人轉向歐元、黃金與日圓等避險資產。

此外，《路透社》也援引Capital Economics副首席經濟學家Jonas Goltermann的分析指出，美元下跌的核心驅動力之一，是市場認為美國財政部正在考慮進行直接匯率干預，加上聯準會面臨白宮持續施壓，使得政策獨立性與前景更添變數。