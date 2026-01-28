ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

刮刮樂大獎3連發　咬錢蟾蜍、貴賓狗伸爪、夢到燕子築巢全中百萬

▲▼巧富彩券行店內擺放咬錢蟾蜍。（圖／台彩提供，下同）

▲巧富彩券行店內擺放咬錢蟾蜍。（圖／台彩提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩刮刮樂「2000萬超級紅包」貳獎100萬元頻頻開出，今（28）日再分享彰化、宜蘭和台中市3則幸運兒故事，民眾各因彩券行內的咬錢蟾蜍、貴賓狗欽點刮中大獎，另有一對年輕夫妻夢到燕子築巢買刮刮樂，幸運抱走百萬獎。

彰化縣二林鎮北平里仁愛路370號一樓「巧富有彩券」代理人莊先生描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元大獎的是一位相當慷慨的工程行年輕老闆，下班後，他帶著工班師傅到店裡購買刮刮樂，一次買下一整本「2,000萬超級紅包」，讓大家一起刮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊先生指出，幸運得主第一次購買就幸運刮中了10萬元，年輕老闆還特別包了紅包給店家，分享中獎喜悅，並表示要讓店裡的招財擺飾「咬錢蟾蜍」吃紅多咬一些財氣來；隔幾天假日，因為年前趕工，師傅們加班沒有休息，老闆下工後再次帶著大家到店裡玩刮刮樂放鬆娛樂，同樣也是相當大方買了一整本「2000萬超級紅包」，沒想到這次就這麼幸運把100萬元大獎給刮出來，一群人歡呼相當開心。

▲大家贏投注站店狗黑妞「伸爪」建功。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲大家贏投注站店狗黑妞「伸爪」建功。（圖／記者陳瑩欣攝）

宜蘭縣宜蘭市和睦里和睦路2-14號一樓「大家贏投注站」代理人張小姐表示，一位年約50歲中年男子上門買2000萬超級紅包刮刮樂，閒聊中得知彩券行裡黑貴賓狗「黑妞」今年剛好12 歲、推估生肖屬馬，中年男子突發奇想，便請「黑妞」伸出可愛的小爪子，隨意挑選檯面上陳列的 2,000 元刮刮樂。

張小姐說，聽話的「黑妞」伸出前爪壓在兩張刮刮樂上，沒想到其中一張竟幸運刮中100萬元，中年男子直呼「太神奇了!」，並承諾一定會準備滿滿的罐頭好好答謝這隻店狗「黑妞」帶來的好財運。


台中市太平區東平里東村路109號一樓 「包旺彩券行」代理人沈小姐則指出，一對年約30多歲的年輕夫妻平常都是先生在買刮刮樂，當天先生與店員閒聊提到來之前兩人有特地去拜拜，希望能帶來好運。

沈小姐表示，過程中太太也分享前一晚夢見燕子，且又到店時發現彩券行門口正好也有燕子築巢，讓她覺得格外有緣，於是主動挑選一張「2,000萬超級紅包」，沒想到一刮開竟幸運刮中100萬元，讓夫妻倆當場又驚又喜，太太甚至激動得差點哭出來。

關鍵字： 刮刮樂百萬獎台彩幸運故事超級紅包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【屁屁雙馬尾】柯基綁完這造型竟是為了防沾大便XD

推薦閱讀

日圓換匯驚見「0.2086」3個月最差　10萬台幣少換近2萬日圓

日圓換匯驚見「0.2086」3個月最差　10萬台幣少換近2萬日圓

美國總統川普對弱勢美元表態「很棒」，非美貨幣大暴衝，日圓急升效應下，台銀日圓兌新台幣現鈔換匯今（28）日第1盤賣出價掛出「0.2086」逾3個月最差，10萬元新台幣換到的日圓比去年最甜行情少換快2萬日圓。

2026-01-28 10:05
川普喊「很棒」引爆非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭

川普喊「很棒」引爆非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭

美國總統川普對弱勢美元喊出「我覺得很好」（I think it’s great），非美貨幣一夜暴衝，美元指數重摔失守96大關探向4年最低，日圓、歐元全都勁揚，日圓兌美元飆上152字頭見3個月新高。

2026-01-28 08:48
立百病毒列法定傳染病　恆大、毛寶8檔防疫股刷漲停

立百病毒列法定傳染病　恆大、毛寶8檔防疫股刷漲停

國際間再度傳出新型傳染病，印度立百病毒病例激增，致死率達75%，這也帶動台股生醫防疫股漲勢，今（28）日口罩相關恆大（1325）、康那香（9919）、南六（6504）；防護衣美德醫療-DR（9103）；清潔用品毛寶（1732）；體温計熱映（3373）；醫用手套乳膠申豐（6582）；抗體試劑股亞諾法（4133）等8檔個股齊刷漲停價位。

2026-01-28 10:43
記憶體3檔漲停　旺宏法說會釋「虧損收斂」類股狂歡

記憶體3檔漲停　旺宏法說會釋「虧損收斂」類股狂歡

記憶體股狂歡派對開不停，今（28）日旺宏（2337）挾法說會釋出「虧損收斂」利多漲停，晶豪科（3006）、華邦電（2344）同步亮燈，力積電（6770）、華東（8110）也爆量勁揚，概念股熱鬧滾滾。

2026-01-28 09:36
海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

散裝船運市場今年首季迎來超旺的表現，海岬型船昨(27)晚現貨市場日租收29,156美元，單日上漲5395美元、漲幅22.42%，船舶仲介商估計至少是15年來首季最佳紀錄，不但淡季不淡，還呈現高水平運價。業界高階指出，西非幾內亞鋁土礦盛產，加上大量的鐵礦石訂單，引得租家進入市場搶租船舶。

2026-01-28 01:55
矽光子股價炒翻天！聯亞收900元漲停價　2025年每股賺4.66元

矽光子股價炒翻天！聯亞收900元漲停價　2025年每股賺4.66元

受惠矽光子與 CPO（共同封裝光學）題材，光通訊磊晶廠聯亞光電（3081）今（28日）股價開高走高，終場以漲停價900元作收，股價刷高，公司在盤後公布去年（2025年）財報每股稅後純益（EPS）4.66元，預計配發4元股利，含現金3元及1元股票。

2026-01-28 15:10
台積電授權世界先進氮化鎵製程技術　強化高效率電能轉換技術布局

台積電授權世界先進氮化鎵製程技術　強化高效率電能轉換技術布局

世界先進（5347）今日宣布已與台積電（2330）簽署高壓(650V)與低壓(80V)氮化鎵(GaN)製程技術的授權協議。此授權協議將協助世界先進加速開發並拓展新一代氮化鎵電源元件，應用於資料中心、車用電子、工業控制與能源管理等高效率電能轉換領域。

2026-01-28 14:59
正德新加坡公司　訂造8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約

正德新加坡公司　訂造8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約

正德海運(2641)今(28)日發布重大訊息，說明新加坡公司在去年第三季與今年一月通過之船隊擴充計畫，共決議投資建造8艘1.74-1.75萬噸多用途重吊船，並已洽妥租家，租期5年以上，毛利率40~45％。

2026-01-28 14:35
1月海上不平靜　ONE船隻在美國莫比爾港擱淺、我航商有共用艙位

1月海上不平靜　ONE船隻在美國莫比爾港擱淺、我航商有共用艙位

一月正值寒冬，海上航行風險提高，事故頻傳，本月26日日本海洋網聯船務(ONE)運力9千箱(20呎櫃)的「Ruby Tower」輪在美國阿拉巴馬州莫比爾港發生擱淺事故，事故一度導致航道封閉，目前船舶已成功脫淺，航道恢複通行。共艙船公司包括長榮海運、陽明海運和韓新遠洋。

2026-01-28 14:14
刮刮樂大獎3連發　咬錢蟾蜍、貴賓狗伸爪、夢到燕子築巢全中百萬

刮刮樂大獎3連發　咬錢蟾蜍、貴賓狗伸爪、夢到燕子築巢全中百萬

台彩刮刮樂「2000萬超級紅包」貳獎100萬元頻頻開出，今（28）日再分享彰化、宜蘭和台中市3則幸運兒故事，民眾各因彩券行內的咬錢蟾蜍、貴賓狗欽點刮中大獎，另有一對年輕夫妻夢到燕子築巢買刮刮樂，幸運抱走百萬獎。

2026-01-28 14:02

讀者迴響

熱門新聞

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

立百病毒列法定傳染病　恆大、毛寶8檔防疫股刷漲停

台積電漲15元飆1795天價　指數漲264點飆32582新高

川普喊「很棒」引爆非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭

記憶體3檔漲停　旺宏法說會釋「虧損收斂」類股狂歡

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

台積電收天價1820元　台股飆485點至32803破紀錄

快訊／液晶顯示器小飆股「抓去關」　瑞軒明起處置到2／10

海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

40歲陽光未婚男「振興花蓮」砸2000元買彩券　抱走6.92億頭獎

70歲伯想賣20張台積電換3500萬　財經作家挺

財政部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

退休金夠花一輩子嗎？2026必學5大存錢心法

晶圓「二哥」聯電、世界先進雙飆漲停　00919、00878持股最多

刮刮樂大獎3連發　咬錢蟾蜍、貴賓狗伸爪、夢到燕子築巢全中百萬

友達在美國德州專利訴訟勝訴　創22年台廠被告身分首例

外資買賣超前十排名一次看！聯電買最多　大砍2檔記憶體股

日圓換匯驚見「0.2086」3個月最差　10萬台幣少換近2萬日圓

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366