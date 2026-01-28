刮刮樂大獎3連發　咬錢蟾蜍、貴賓狗伸爪、夢到燕子築巢全中百萬

▲巧富彩券行店內擺放咬錢蟾蜍。（圖／台彩提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩刮刮樂「2000萬超級紅包」貳獎100萬元頻頻開出，今（28）日再分享彰化、宜蘭和台中市3則幸運兒故事，民眾各因彩券行內的咬錢蟾蜍、貴賓狗欽點刮中大獎，另有一對年輕夫妻夢到燕子築巢買刮刮樂，幸運抱走百萬獎。

彰化縣二林鎮北平里仁愛路370號一樓「巧富有彩券」代理人莊先生描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元大獎的是一位相當慷慨的工程行年輕老闆，下班後，他帶著工班師傅到店裡購買刮刮樂，一次買下一整本「2,000萬超級紅包」，讓大家一起刮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊先生指出，幸運得主第一次購買就幸運刮中了10萬元，年輕老闆還特別包了紅包給店家，分享中獎喜悅，並表示要讓店裡的招財擺飾「咬錢蟾蜍」吃紅多咬一些財氣來；隔幾天假日，因為年前趕工，師傅們加班沒有休息，老闆下工後再次帶著大家到店裡玩刮刮樂放鬆娛樂，同樣也是相當大方買了一整本「2000萬超級紅包」，沒想到這次就這麼幸運把100萬元大獎給刮出來，一群人歡呼相當開心。

▲大家贏投注站店狗黑妞「伸爪」建功。（圖／記者陳瑩欣攝）

宜蘭縣宜蘭市和睦里和睦路2-14號一樓「大家贏投注站」代理人張小姐表示，一位年約50歲中年男子上門買2000萬超級紅包刮刮樂，閒聊中得知彩券行裡黑貴賓狗「黑妞」今年剛好12 歲、推估生肖屬馬，中年男子突發奇想，便請「黑妞」伸出可愛的小爪子，隨意挑選檯面上陳列的 2,000 元刮刮樂。

張小姐說，聽話的「黑妞」伸出前爪壓在兩張刮刮樂上，沒想到其中一張竟幸運刮中100萬元，中年男子直呼「太神奇了!」，並承諾一定會準備滿滿的罐頭好好答謝這隻店狗「黑妞」帶來的好財運。



台中市太平區東平里東村路109號一樓 「包旺彩券行」代理人沈小姐則指出，一對年約30多歲的年輕夫妻平常都是先生在買刮刮樂，當天先生與店員閒聊提到來之前兩人有特地去拜拜，希望能帶來好運。

沈小姐表示，過程中太太也分享前一晚夢見燕子，且又到店時發現彩券行門口正好也有燕子築巢，讓她覺得格外有緣，於是主動挑選一張「2,000萬超級紅包」，沒想到一刮開竟幸運刮中100萬元，讓夫妻倆當場又驚又喜，太太甚至激動得差點哭出來。