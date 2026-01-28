立百病毒列法定傳染病　恆大、毛寶8檔防疫股刷漲停

▲立百病毒列法定傳染病，口罩股勁揚。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國際間再度傳出新型傳染病，印度立百病毒病例激增，致死率達75%，這也帶動台股生醫防疫股漲勢，今（28）日口罩相關恆大（1325）、康那香（9919）、南六（6504）；防護衣美德醫療-DR（9103）；清潔用品毛寶（1732）；體温計熱映（3373）；醫用手套乳膠申豐（6582）；抗體試劑股亞諾法（4133）等8檔個股齊刷漲停價位。

有新冠肺炎前車之鑑，近期印度、孟加拉所出現立百病毒疫情，各國防疫單位提高警覺，台灣疾管署宣布將其列為第五類法定傳染病， 目前日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國，皆已將立百病毒感染症列為法定傳染病。

根據疾管署的資料顯示，感染初期症狀類似流感，可能有輕微呼吸道、發燒症狀，但嚴重者會引發腦炎、癲癇，並在24～48小時內快速進展至昏迷，治療途徑目前並無特效藥及疫苗，僅以支持性療法為主。

立百病毒疫情升温，市場資金轉進股價生醫沉寂已久防疫股，口罩防疫相關恆大、南六、康那香；防護衣美德醫療-DR；清潔用品毛寶等個股均鎖定住漲停價位，分析師指出，目前生醫防疫強勢仍屬於消息面居多，而股價容易隨著疫情變化而有波動，搶短的投資人手腳要快。

