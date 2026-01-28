1月海上不平靜　ONE船隻在美國莫比爾港擱淺、我航商有共用艙位

▲ONE有一艘貨櫃船在莫比爾港發生擱淺事件 。（圖／業者提供）

記者張佩芬／綜合報導

一月正值寒冬，海上航行風險提高，事故頻傳，本月26日日本海洋網聯船務(ONE)運力9千箱(20呎櫃)的「Ruby Tower」輪在美國阿拉巴馬州莫比爾港發生擱淺事故，事故一度導致航道封閉，目前船舶已成功脫淺，航道恢複通行。共艙船公司包括長榮海運、陽明海運和韓新遠洋。

該船於1月26日上午從莫比爾港啟航，原計劃前往墨西哥。 當日上午約11點(當地時間)，該船在兩名引航員引導下駛離APM碼頭，港務局表示，該船在航道東端附近航行時報告出現操舵系統失靈，隨後在蓋拉德島(Gaillard Island)以北水域擱淺，港口隨即下令暫停航道通行。 至當日下午約16點，該船在三艘拖輪護航下成功脫淺並恢復移動，美國海岸警衛隊隨即對船舶進行了安全檢查。

船期資料顯示，發生事故的船隻目前服務於亞洲至美灣航線，國內掛靠的港口包括香港、深圳鹽田、寧波和上海港，目的港包括美灣休斯頓、莫比爾港以及巴拿馬羅德曼港。

同日葡萄牙中部沿海也上演一場緊張的救援行動，一艘貨船在離開葡萄牙中部海岸時舵失靈，在近海等待救援。葡萄牙官方下令關閉港口，並就危險狀況發出警告，同時指出此次問題是由菲蓋拉達福什港入口航道的疏浚作業失敗導致的。

這艘荷蘭籍貨船「Eikborg」載重噸3592噸，由皇家瓦根堡公司運營，在離港時觸底，船隻正運載一批紙漿前往德國。海岸外的惡劣天氣也加劇了人們的擔憂。船長正在原地等待從萊肖埃斯派出的拖船，預計將被拖往里斯本或塞圖巴爾。

達飛航運本月20日，「CMA CGM TIGA」在從歐洲駛往黎凡特地區的南下航程中，於馬爾他附近海域遭遇惡劣天氣，58個箱子落海，甲板上還另有部分貨櫃受損。事件中無船員受傷，船舶未遭受嚴重損壞，仍保持完全適航狀態。

初步資訊表明，落海貨櫃中未載有危險品。 該船將在馬爾他做全面評估，同時採取適當措施以確保後續航程的進行。 而在事故發生時，超級氣旋「哈裡」正襲擊地中海中部和南部地區。

據報導，風暴期間，在西西裡島和馬爾他之間海域記錄到的最高海浪達到了16.6米。馬爾他附近普遍報告有8至10米高的巨浪。本次事故或是受此氣旋影響。

另有數個國際港船出火災事故，1月19日週一，一艘懸掛外國國旗的商船在德國埃姆登港停泊期間發生艙內火災。這艘在馬爾他註冊的自卸式散貨船「CSL泰晤士」號於當地時間周一晚間發生事故，其一台發電機組突然起火。

土耳其媒體則是報導黑海地區一小型貨櫃船受到無人機襲擊，這是與俄羅斯和烏克蘭貨物相關的商船之間來回打擊中的最新一次。遭受襲擊時間估計在本月13日至17日期間，當時船隻船舶自動識別系統(AIS)中斷。