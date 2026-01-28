台積電漲15元飆1795天價　指數漲264點飆32582新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（28日）以32381.76點開出，指數上漲63.84點，漲幅0.2％。隨後漲勢擴大，指數上漲264.9點報32582.82點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1790元，漲幅0.56％；鴻海（2317）上漲1.5元至227元；聯發科（2454）下跌20元至1755元；廣達（2382）上漲0.5元來到288元；長榮（2603）上漲1元至188元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌408.99點或0.83％，收在49003.41點；標準普爾500指數上漲28.37點或0.41％，收6978.6點；那斯達克指數上漲215.74點或0.91％，收在23817.1點；費城半導體指數上漲190.14點或2.4％，收8117.18點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49003.41
|▼408.99
|▼0.83%
|S&P500
|6978.6
|▲28.37
|▲0.41%
|NASDAQ
|23817.1
|▲215.74
|▲0.91%
|費城半導體指數
|8117.18
|▲190.14
|▲2.4%
資料來源：證交所
