鉅瑋攜手蘭精集團推可降解不織布面膜　拚年營收成長15％

▲鉅瑋與蘭精集團合作，左二為鉅瑋執行長顏瑋。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

不織布面膜供應商鉅瑋實業今（22）日宣布，與奧地利不織布纖維領導品牌蘭精集團攜手合作，在自家產品中導入可降解纖維技術，同時也看好需求持續成長，今年業績拚成長15％至4億元。

鉅瑋執行長顏瑋表示，疫情期間業績雖稍微受到影響，但仍交出年成長15％的成績，2022年創下業績年增61％的高峰，2023年自有品牌與代工的業績比例轉為7：3，帶動旗下自有品牌妙妙熊、居美媞、居居加等2023業績一舉超過代工製造，達總業續7成，創造第二成長曲線。

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顏瑋指出，目前海內外合作夥伴及顧客近2700位，包括台大、國泰、長庚等國內大型醫院，大樹（6469）、佑全（6962）、杏一（4175）等專業連鎖藥局，以及屈臣氏、康是美、寶雅等，更透過電商通路推廣，跨足醫療照護、美容沙龍、專業擦拭、居家生活4大生活領域，擁有6大系列家族及6個獨立品牌。

顏瑋也提到，旗下第一代輕薄面膜最高年銷量達3.6億片，隨著環保永續意識抬頭，此次與蘭精集團合作推出聯名面膜產品，運用VEOCEL™纖維技術，不僅確保產品的高品質和生物降解能力，更明顯提升消費者使用時的自然舒適感與面膜精華的高效吸收與釋放。

顏瑋指出，在今年鉅瑋自有品牌推出的新品中，有64％可生物降解、20％可回收、4％可重複使用，高達88％的產品朝「友善地球」邁進，將持續利用在材料研發和產品創新方面的優勢，結合數位轉型策略，推動業務進一步成長。