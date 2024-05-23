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國內法人看好散裝船運進入向上循環　慧洋目標價給91元

▲慧洋董事長藍俊昇指出，公司擁有國際大租金最重視的節能減碳除船隊。（圖／記者張佩芬攝）

▲慧洋董事長藍俊昇最自豪的是公司擁有國際大租家最重視的龐大節能船隊。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運日益受到基金與法人青睞，慧洋-KY(2637)本月20日剛獲野村台灣趨勢動能高股息ETF(00944)成分股納入，昨(22)日有國內法人以需求逐步增溫，預估6月波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)可望呈現反彈，市場新船供給減少，散裝航運2024~2025年進入向上循環等因素，建議維持買進慧洋，目標價調整至91元。慧洋昨日股票收盤價73.3元。

報告中指出，近期受到南美巴西洪災、東南亞原物料需求不振等因素影響，鐵礦砂及煤炭運輸需求降低，BDI指數呈現拉回狀況，自5月初最高的2203點，至5月中旬最低的1817點，修正幅度達17.5%，5/21日巴拿馬型船現貨市場運價16,400美元，航商成本約11,000美元，輕便型船現貨運價12,400美元，航商成本約10,000美元；展望後市，在中國及東南亞對原物料需求將逐步升溫下，預估6月BDI指數將可望呈現反彈。

觀察散裝供需，目前整體散裝訂單數在9.1%，是近年低檔區，根據研調機構預測，2024~2025年的供給成長率，各是2.3%、1.1%，而需求成長率則是1.6%、1.6%，供需結構呈現好轉，散裝航運2024~2025年進入產業向上循環階段，且近年環保意識提升，老舊船舶將加速拆解之下，預估各船型平均運價，將可呈現緩步墊高模式。

展望2024年，預估慧洋營收212.83億元，年增25.2%，毛利率部分，在現貨運價均價呈現反彈之下，預估毛利率由2023年的21.4%，上升至35.0%，獲利部分，預估稅後淨利53.06億元，YoY+62.3%，EPS7.11元，(原估值為6.88
元)，獲利呈現穩健成長。

這家法人指出，該公司估慧洋今年EPS7.11元，較國外法人估的6.01元高了18.3%，主因中小型散裝船供需健康，後續營運看好。

在評價與風險部分，慧洋-KY過去2年的PB區間約為0.8-1.8倍，預估3Q24起營運增溫，評價將由目前的低檔區逐步向上調整，因此給予2024年的1.3 x P/B為目標價。主要評價風險為通膨影響全球經濟，造成全體散裝需求縮減。

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慧洋昨日公告有一艘64,000噸超輕便型散裝貨輪加入營運，是高規格新型節能散裝貨輪，由南日本造船造船株式會社(MINAMINIPPON SHIPBUILDING CO.,LTD.)建造，為NOx第三期環保節能船，再添生財工具。

慧洋今年共有4艘新船交船，昨日交的是第四艘，將可為下半年業績做出完整貢獻。4艘船都採取指數連結合約，租期最低3年，後續有一方喊停才會停，屬於永續合約，由於看好後市，公司近90艘船都採指數連結，租家則不必費心在市場上找船。

關鍵字： 國內法人看好散裝船運進入向上循環慧洋目標價91元

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