路易莎掛牌夢落空　股價摔逾6%刷14個月新低

▲路易莎。（圖／業者提供）

記者廖婕妤／台北報導

連鎖咖啡品牌業者路易莎（2758）昨（22）日突然宣布「撤回上櫃申請」，波及今（23）日興櫃表現，至午盤前，盤中股價重挫逾6%，最低來到128.5元，為14個月低點。

路易莎在2021年登錄興櫃，並在去年12月送件申請上櫃，對於撤回上櫃申請，路易莎指出，主要考量整體經營環境及業務發展考量，因此做出此決定，並將在適當時機重新提出申請。

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券商指出，對公司而言，轉上櫃上市，可以提升企業形象及競爭力外，有利股票易於流通及變現，對於投資人而言，提早卡位買進某一家公司股票，就在期待未來一旦轉上市櫃，帶來股價蜜月行情，帶來豐厚投資收益。

路易莎在2021年登錄興櫃後，股價最好一度衝高至200元，去年底送件申請轉上櫃，股價力挺在150元以上，惟今年3月以來股價出現明顯跌勢， 4月初觸及130元波段低點見反彈，惟撤回上櫃申請，今股價跌破130元價位。

路易莎2021年淨利8888萬元，每股稅後4.40元；2022年淨利為1億100萬元，每股稅後盈餘5.03元；2023年獲利1.29億元，每股稅後6.28元，當年度配發現金股利並達到4.5元，配發率逾7成。今年Q1營收為5.71億元，年增2.7％；營業毛利為2.52億元，毛利率44為％，歸屬於母公司業主淨利為3068.1萬元，年增10.33％，EPS為1.5元。