東方宇逸貴賓室成立僅4年　擊敗國際連鎖機場5百多家貴賓室獲獎

▲東方宇逸貴賓室,擊敗國際連鎖機場貴賓室勇奪Priority Pass(新貴通)亞太區「強烈推薦(Highly Commended)」獎,Collinson 科領盛 (擁有並營運 Priority Pass)北亞區金融業務主管Benjamin Lord(右)日前赴台頒獎,由東方宇逸協理姜詠耀(左)代為授獎。(圖/東方宇逸貴賓室)

記者張佩芬/台北報導

讓世界看見桃園國際機場!整合全球逾1500間機場貴賓室及旅遊體驗的Priority Pass(新貴通,簡稱PP),近期公告年度機場貴賓室大獎Priority Pass Excellence Awards, 由成立僅4年、位在桃園國際機場第二航廈的東方宇逸貴賓室,擊敗國際連鎖機場貴賓室勇奪 Lounge of the Year(年度最佳貴賓室)亞太區「強烈推薦(Highly Commended)」,等同於從亞太地區500多家貴賓室脫穎而出榮獲第二名殊榮,成為實至名歸的台灣之光。



Priority Pass Excellence Awards今年邁入第16年, Lounge of the Year 獎項是依據全球38萬名會員的評分和評論,以設施品質、客戶服務、餐飲以及整體滿意度,選出全球最佳機場貴賓室(Overall Global Winner),今年更首度從亞太區、歐洲、拉美及加勒比海、中東及非洲和北美等五大分區選出分區最佳機場貴賓室(Regional Winner)及強烈推薦(Highly Commended)。

▲東方宇逸貴賓室整體空間採「木質設計」,穿透式的格柵空間區分輕食上網區、休憩區、用餐區及舒眠區;圖為休憩區。(圖/東方宇逸貴賓室)

由昇恆昌投資,2020年1月4日在桃園國際機場第二航廈四樓管制區內開幕的東方宇逸,成立初期即遭逢新冠肺炎疫情影響,疫後憑藉提供舒適悠閒空間、全天供應現點現做的野菇麻油麵線、牛肉麵等特色美饌及體貼細緻服務,在旅遊禁令解封後第一年,即以優質服務擊敗國際連鎖機場貴賓室強敵獲得亞太區「強烈推薦」。

佔地315坪的東方宇逸,以台灣國寶級特有種鳥類「藍腹鷳」為意象,讓旅客體驗東方文化貴賓室的翩翩風度與氣質,整體空間採「木質設計」象徵山岳神木的雄峙與懷抱,穿透式的格柵空間區分輕食上網區、休憩區、用餐區及舒眠區,共設203個座位,提供免費無線網絡、充電設備、按摩椅等休閒設施,還備有會議室及設備與付費獨立包廂。

東方宇逸貴賓室協理姜詠耀指出,東方宇逸擁有專業的服務團隊,同時與國籍航空公司合作,成為首選的分流貴賓室,東方宇逸會持續與桃園國際機場公司合作,提供精緻的高品質尊榮服務,讓每位進入貴賓室的旅客,都能從容閒逸的度過候機時光。

東方宇逸貴賓室也與旅遊電商合作,出售使用券,使用3小時售價近千元。