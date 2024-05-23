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東方宇逸貴賓室成立僅4年　擊敗國際連鎖機場5百多家貴賓室獲獎

▲東方宇逸貴賓室，擊敗國際連鎖機場貴賓室勇奪Priority Pass(新貴通)亞太區「強烈推薦(Highly Commended)」獎，Collinson 科領盛 （擁有並營運 Priority Pass)北亞區金融業務主管Benjamin Lord(右)日前赴台頒獎，由東方宇逸協理姜詠耀(左)代為授獎。（圖／昇恆昌提供）

▲東方宇逸貴賓室，擊敗國際連鎖機場貴賓室勇奪Priority Pass(新貴通)亞太區「強烈推薦(Highly Commended)」獎，Collinson 科領盛 （擁有並營運 Priority Pass)北亞區金融業務主管Benjamin Lord(右)日前赴台頒獎，由東方宇逸協理姜詠耀(左)代為授獎。（圖／東方宇逸貴賓室）

記者張佩芬／台北報導

讓世界看見桃園國際機場！整合全球逾1500間機場貴賓室及旅遊體驗的Priority Pass(新貴通，簡稱PP)，近期公告年度機場貴賓室大獎Priority Pass Excellence Awards, 由成立僅4年、位在桃園國際機場第二航廈的東方宇逸貴賓室，擊敗國際連鎖機場貴賓室勇奪 Lounge of the Year(年度最佳貴賓室)亞太區「強烈推薦(Highly Commended)」，等同於從亞太地區500多家貴賓室脫穎而出榮獲第二名殊榮，成為實至名歸的台灣之光。

Priority Pass Excellence Awards今年邁入第16年， Lounge of the Year 獎項是依據全球38萬名會員的評分和評論，以設施品質、客戶服務、餐飲以及整體滿意度，選出全球最佳機場貴賓室(Overall Global Winner)，今年更首度從亞太區、歐洲、拉美及加勒比海、中東及非洲和北美等五大分區選出分區最佳機場貴賓室(Regional Winner)及強烈推薦(Highly Commended)。

▲東方宇逸貴賓室整體空間採「木質設計」，穿透式的格柵空間區分輕食上網區、休憩區、用餐區及舒眠區；圖為休憩區。（圖/東方宇逸貴賓室提供）

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▲東方宇逸貴賓室整體空間採「木質設計」，穿透式的格柵空間區分輕食上網區、休憩區、用餐區及舒眠區；圖為休憩區。（圖/東方宇逸貴賓室）

由昇恆昌投資，2020年1月4日在桃園國際機場第二航廈四樓管制區內開幕的東方宇逸，成立初期即遭逢新冠肺炎疫情影響，疫後憑藉提供舒適悠閒空間、全天供應現點現做的野菇麻油麵線、牛肉麵等特色美饌及體貼細緻服務，在旅遊禁令解封後第一年，即以優質服務擊敗國際連鎖機場貴賓室強敵獲得亞太區「強烈推薦」。

佔地315坪的東方宇逸，以台灣國寶級特有種鳥類「藍腹鷳」為意象，讓旅客體驗東方文化貴賓室的翩翩風度與氣質，整體空間採「木質設計」象徵山岳神木的雄峙與懷抱，穿透式的格柵空間區分輕食上網區、休憩區、用餐區及舒眠區，共設203個座位，提供免費無線網絡、充電設備、按摩椅等休閒設施，還備有會議室及設備與付費獨立包廂。

東方宇逸貴賓室協理姜詠耀指出，東方宇逸擁有專業的服務團隊，同時與國籍航空公司合作，成為首選的分流貴賓室，東方宇逸會持續與桃園國際機場公司合作，提供精緻的高品質尊榮服務，讓每位進入貴賓室的旅客，都能從容閒逸的度過候機時光。

東方宇逸貴賓室也與旅遊電商合作，出售使用券，使用3小時售價近千元。

關鍵字： 東方宇逸貴賓室成立僅4年.擊敗.國際連鎖機場5百多家.獲獎

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