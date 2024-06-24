網銀取得二席智冠董事 強調無意參與公司運營

智冠科技（5478）今日舉行113年股東會，會中進行董事改選。針對選舉結果，網銀國際表示，樂見提名的自然人董事新創專家許毓仁、獨立董事法學教授王志誠分別當選普董與獨董，當選董事未來皆以獨立自主精神，秉持專業善盡監督職權，協助優化公司治理，保障所有股東權益。

住友化學全球裁員4000人 南科曝台灣產線調整中

偏光片大廠日商住友化學因大額虧損，除宣布全球裁員4000人，並將關閉台南一條產線，對此南科管理局證實，友化學在台子公司住華科技，確有轉型規劃。

壽險業資金投入公共建設？ 國發會3點回應

有媒體日前提及「保險錢進公建，只欠國發會東風」，國發會認為，媒體對公共建設審議機制有誤解，因此提出3點說明。

台股血洗367點 台積電跌逾2%帶頭殺

受到台積電（2330）、AI股熄火影響，指數大跌逾360點，失守23000點整數大關。

台積電大勝！ 外媒爆三星三奈米良率僅20%無法量產

產業分析師郭明錤日前發文表示，由於三星Exynos 2500的良率不佳，三星將被迫在Galaxy S25 和 Galaxy S25+上使用 Snapdragon 8 Gen 4，但外媒報導，韓國的一份報告指出，三星尚未放棄其內部SoC。

日本官員喊話無效！台銀日圓換匯價刷低 交易員曝反轉關鍵在美國

日本官員喊話拉抬日圓，但效果不彰，台灣銀行24日早盤第一次牌告日圓現鈔賣出價摜出0.2063史上新低。匯銀主管表示，日圓想要反彈，必須看9月美國聯準會（Fed）是否降息而定，「主導權不在日本政府手上，官員的口水效果有限。」

快訊／日圓現鈔刷0.2063史上最甜 10萬台幣換匯多賺3.3萬日圓

受惠日圓走貶，台銀日圓現鈔賣出價今（24）日早上第一盤掛「0.2063」史上新低，拿10萬元新台幣可比今年1月初多換逾3.3萬日圓，等於多吃33碗價值1千日圓的拉麵。

台積電跌13元至957 指數跌逾145點回測23100

美股四巫日後指數表現偏弱，台股今（24）日也趨向震盪。台積電（2330）開盤跌13元至957元，指數大跌145.26點至23108.13點，回測23100點。

00940報酬率衝破5%除息呼聲高 9檔重量級ETF開獎倒數

台股ETF配息熱議，9檔重量級ETF配息政策預計7月正式公告，而5檔月配型首次除息的新兵中，除了元大台灣價值高息（00940）重回發行價之上、本月以來報酬率已達5.31%，在首配新兵群當中名列第2，僅較中信成長高股息（00934）的6.07%略低，績效表現再添話題。

黃金價格5月創新高＋中國暫停連18個月買入 分析師示警

外媒報導，加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師們表示，黃金在上個月觸及歷史新高，儘管對2024年央行直接需求的看法並非悲觀，但考慮到創紀錄的價格和迄今為止市場已大量購買過了黃金，他們對其仍持謹慎態度，認為黃金目前被高估。