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快訊／日圓現鈔刷0.2063史上最甜　10萬台幣換匯多賺3.3萬日圓

▲日幣持續貶值。（圖／翻攝自台灣銀行）

記者楊絡懸／台北報導

受惠日圓走貶，台銀日圓現鈔賣出價今（24）日早上第一盤掛「0.2063」史上新低，拿10萬元新台幣可比今年1月初多換逾3.3萬日圓，等於多吃33碗價值1千日圓的拉麵。

匯市交易員試算，台銀日圓現鈔賣出牌告今年1月2日收盤價0.2217，拿10萬元台幣只能換到45萬1059日圓；今日開盤拿10萬台幣可換到48萬4730日圓，一來一回可以多換到33671日圓，有利暑假想去日本遊玩的旅客換匯拿甜頭。

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關鍵字： 匯市日圓換匯旅遊新台幣

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