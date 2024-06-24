輝達供應AI技術至中東　突破美國封鎖

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，卡達電信商Ooredoo執行長表示，已和NVIDIA簽署一項協議，將在卡達電信集團Ooredoo擁有的五個中東國家的資料中心部署其人工智慧技術。

該協議代表NVIDIA首次在美國限制先進美國晶片出口的地區大規模推出產品，以阻止中國公司利用中東國家作為獲取最新人工智慧技術的後門。

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Ooredoo在一份聲明中表示，這將使Ooredoo成為該地區第一家能夠為其位於卡達、阿爾及利亞、突尼斯、阿曼、科威特和馬爾地夫的資料中心的客戶提供直接存取NVIDIA的人工智慧和圖形處理技術的公司。

NVIDIA電信資深副總裁Ronnie Vasishta表示，提供該技術將使Ooredoo更能幫助其客戶部署生成式 AI 應用程式。

Ooredoo執行長 Aziz Aluthman Fakhroo表示，由於這項協議，B2B客戶將能夠獲得其競爭對手在未來18至24個月內可能無法獲得的服務。

兩家公司沒有透露該交易的價值，Ooredoo也沒有透露將在其資料中心安裝哪種類型的技術，並表示這取決於可用性和客戶需求。

美國允許NVIDIA的部分技術出口到中東，但限制該公司最先進晶片的出口。