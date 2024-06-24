入職一個月「就請假出國」會被列黑名單？過來人曝經驗：不要拖了

▲剛入職就請假會不會不太好？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

剛進一家新公司就要出國玩，要怎麼請假？近日有網友發文表示，她近日收到新公司的錄取通知，要在7月報到上班，但她其實早早就安排好8月的出國行程，如果她請假會不會被列入黑名單？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「剛入職一個月後要出國」為標題發文，提到她日前收到新公司的錄取通知，要在7月報到上班，但是她8月要出國玩，需要請假3天，她應該怎麼向公司請假？這個行程是她在年初就安排好的。

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原PO也拋問，她若要請假，要在報到當天就告訴人資或主管嗎？畢竟那個時間還是試用期，她會不會因此被列入黑名單？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不要這麼社畜，請假出國玩又沒什麼，我最近換工作也在試用期請了3天假去玩，這時候剛好可以試水溫，看這間公司的人對請假的態度」、「我當初錄取要報到的時候，就跟人事講了預計什麼時候要出國，等正式上班又跟主管說了一次」、「我公司也有新人面試的時候有說什麼時候已安排要出國，也沒有因為這件事就沒錄取」。

還有網友建議，「我是人資，我自己的話會趕快說跟主管說～方便主管可以先做8月你請假期間的準備」、「我在面試的時候就會說了，這樣讓主管有個底，現在的話還是早點說，不要再拖了」、「當初面試的時候講會比較好，不過你也可以現在講，就是越早講越好」、「你一定要跟公司說一下，如果你不說會有反效果」。