AA制男友愛旅遊吃好料　「她狂燒存款約會」！網勸分：妳只是分母

▲原PO壓力大。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，自己的月薪4萬元，男友則比她多3萬元，交往以來都是AA制，起初覺得沒問題，但久了覺得壓力很大，因為男友喜歡出去玩、吃山珍海味，光鮮亮麗的美食照、旅遊照，背後都是沉重的金錢壓力，逛街看到喜歡的櫃子，男友卻說「賺多一點自己買」，久而久之對男友感到心寒，希望可以被疼愛。

原PO在Dcard發文，「好像快厭倦AA男了」，男友薪水比他多3萬，她則是4萬元，每月還得支付房租1萬元，出門約會都是AA制，久了開始感到壓力大，「因為他很愛出去玩、很愛吃山珍海味，但幾乎住宿、吃飯，都是AA」，常常為錢所苦，光鮮亮麗的美食照、出門照，「回到家面對的是自己帳戶的金額越來越少」。

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她透露，男友不管是幾十塊幾百塊，都會記得一清二楚，事後還會跟她討先墊的費用，然而，面對金錢的壓力，原PO開始想辦法要賺更多錢，兼副業、多學習新技能，「久了發現，我開始有點厭煩我男友，開始羨慕別人有被疼愛的感覺」，也常為一些小事心寒。

▲對男友越來越心寒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



有次逛家具店，她看到一個很喜歡的櫃子，但男友卻說「妳月薪才多少，以後妳自己賺多一點自己買」；有次遇到大雨，男友用外套遮雨跑在前面，她則跑在後面淋著雨，「開始羨慕小情侶，男生會把外套一起擋雨一起奔跑的幸福畫面」。

原PO感嘆，雖然男友偶爾會請她吃點小東西，對於AA制覺得沒有什麼不妥，「只是會想到現在就這樣了，以後或許生小孩，也是什麼費用都AA吧」。

貼文曝光，網友認為如果價值觀不合盡早分開，「這種摳門到不行的男友你還要喔，你是當他女友還是當他任何花費的分母？」「相信自己的感覺趕快分手，我跟AA男分手現在老公錢都給我」、「這已經不是AA的問題了，大多情侶AA也都好好的，重點就是要互相，不要太計較跟自私」、「淋雨部分很不OK」、「這種是小氣又斤斤計較的人了，跟AA沒什麼關係」。