ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

黃金價格5月創新高＋中國暫停連18個月買入　分析師示警

黃金價格五月創新高＋中國暫停連18個月買入　分析師示警：「潛在脆弱性」

▲加拿大皇家銀行資本市場分析師們認為黃金目前被高估。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

外媒報導，加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師們表示，黃金在上個月觸及歷史新高，儘管對2024年央行直接需求的看法並非悲觀，但考慮到創紀錄的價格和迄今為止市場已大量購買過了黃金，他們對其仍持謹慎態度，認為黃金目前被高估。

RBC也指出，儘管5月和6月黃金支持的交易所交易產品（ETP）趨勢更加穩定，但該行仍不認為投資者會全面回歸黃金市場。即使在近期的金價上漲期間，投資人仍在賣出黃金存股，而目前尚未觀察到再度持續地重新購入黃金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，雖然全球央行對黃金的強勁需求是近期黃金上漲的關鍵因素，但RBC分析師認為，中國最近暫停購買黃金揭示了潛在的脆弱性。他們認為，央行需求將繼續保持強勁，但有理由對創紀錄的價格和持續走強後的成交量保持謹慎。

一些市場參與者仍預期今年會有不只一次降息，並以此為理由投資黃金。但分析師們短期內更傾向於觀望，等待市場脆弱性顯現時尋找更好的機會。他們也強調，黃金上漲的基礎因素，如央行需求、實體需求和中國需求，並非沒有風險。

分析師以中國在連續18個月購買後暫停購買為例，指出了這些脆弱性。世界黃金協會（WGC）指出，4月各國央行的黃金總購買量較上月減少3噸，而中國央行連續18個月增持黃金儲備的紀錄，也在5月份中斷。中媒指出，這代表中國央行5月央行並未增持黃金，讓黃金受到更大的下跌壓力。

延伸閱讀
台鐵新自強號出軌！骨折司機「保護525名乘客」　病床上7字感動網
涉褻瀆古蘭經！遊客遭百名巴基斯坦村民從警局拖出　亂棒打死後焚屍
公婆遊日分送伴手禮！她收「超敷衍1物」心寒嘆：把我當外人

關鍵字： 周刊王金價

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

先進半導體投資延遲　全球前五大半導體設備商Q1營收年減9%

先進半導體投資延遲　全球前五大半導體設備商Q1營收年減9%

根據研調Counterpoint Reserch最新報告，全球前五大晶圓製造設備廠商2024年第一季度營收和去年同期相比下降9%，主要原因是客戶在先進半導體方面的投資延遲，但部分被強勁的DRAM需求所抵消。在這前五大廠商中，ASML和東京威力科創的營收分別和去年同時相比下降21%和14%。應用材料、Lam Research和KLA的營收相比2023年僅有低個位數的下降。

2024-06-23 06:00
6檔高股息ETF上演除息秀「行情能延續」？　兩大關鍵重點解析

6檔高股息ETF上演除息秀「行情能延續」？　兩大關鍵重點解析

全球股市仍在美國科技業亮眼績效及AI熱潮持續發酵等利多因素帶動下，屢創新高，其中台廠供應鏈受惠AI題材，台股也頻創新高，然而對許多投資人來說，現在最重要的問題應該是到底該選擇甚麼ETF，以及台股兩萬兩千點之上，下半年還有行情可以期待嗎？今天我們就來一一解讀變化吧。

2024-06-23 08:00
00940股東連5周縮水　十大台股ETF受益人變動出爐

00940股東連5周縮水　十大台股ETF受益人變動出爐

獲封為「巨嬰」的元大台灣價值高息（00940）近期股價創高、規模衝破1900億元大關，但投資人獲利了結心態尚未扭轉，據集保統計揭露資訊顯示，至6月21日止，前5大台股ETF中僅00940單周跳車人數超過6471人縮水最多，不過，00940股東人數雖降至96.98萬，但仍位居第3強，僅次於「國民ETF」國泰永續高股息（00878）和元大高股息（0056）。

2024-06-23 11:45
黃金價格5月創新高＋中國暫停連18個月買入　分析師示警

黃金價格5月創新高＋中國暫停連18個月買入　分析師示警

外媒報導，加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師們表示，黃金在上個月觸及歷史新高，儘管對2024年央行直接需求的看法並非悲觀，但考慮到創紀錄的價格和迄今為止市場已大量購買過了黃金，他們對其仍持謹慎態度，認為黃金目前被高估。

2024-06-24 01:19
大洗牌！台積電、鴻海奪零股交易冠亞軍　00919排老三

大洗牌！台積電、鴻海奪零股交易冠亞軍　00919排老三

2024-06-24 00:01
比月領爽！勞退金1次領「他爽拿171萬」　過來人曝1隱憂：很虧

比月領爽！勞退金1次領「他爽拿171萬」　過來人曝1隱憂：很虧

依據勞保局行事曆指出，6月下旬將發放15筆款項，包含勞保年金、國民年金、國保老年年金等等，就有網友指出，試算了自己的退休金，如果按月領，每月只能領1萬5276元，但如果一次領，可以領到171萬9千元，再把這筆錢拿去投資ETF高股息，能夠賺到更多的錢，「你各位會選哪種方式阿？」貼文掀起熱論。

2024-06-23 16:32
快訊／雨彈南移　台中東勢區一級淹水警戒

快訊／雨彈南移　台中東勢區一級淹水警戒

大雨襲台出現南移趨勢，經濟部水利署今（23）日下午4點因台中市東勢區時雨量超過74毫米，已有明顯積淹水，列為一級警戒。台中市石岡區列為二級淹水警戒。

2024-06-23 16:14
非洲礦產開發　助長未來三年海岬型船隻供不應求

非洲礦產開發　助長未來三年海岬型船隻供不應求

散裝船公司高階指出，近日克拉克森證券、drybulk與英國勞氏日報陸續公布的各項數據顯示，因為各國業界積極在非洲開發多種礦產，其中僅是鐵礦石估計至少需要170艘海岬型船運送，而目前海岬型船已經有運力不足現象，而目前海岬型船訂單僅116艘，估計未來三年，該型船都將是供不應求現象，不足的運力要靠中小型散裝船來彌補。

2024-06-23 14:49
加油等等！　明起油價每公升降0.1元

加油等等！　明起油價每公升降0.1元

台灣中油公司自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.6元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.0元及4.5元。

2024-06-23 12:03
AI發威！賴清德滿月台股漲近7%　居歷任總統第2強

AI發威！賴清德滿月台股漲近7%　居歷任總統第2強

受惠AI題材加持，台股在總統賴清德任滿1個月後漲逾6.98%，為歷屆總統滿月表現中第2強，超車卸任元首蔡英文在2016年創下的6.08%滿月行情，僅次於已故的前總統李登輝於1996年創下單月大漲9.12%的紀錄。

2024-06-23 09:55

讀者迴響

熱門新聞

投保職業工會注意！勞保局公布1家欠繳保費　

勞退金1次領「他爽拿171萬」　過來人曝隱憂：很虧

大洗牌！台積電、鴻海奪零股交易冠亞軍　00919排老三

客用餐拒付800元「10年前不是這個價」！店員1句秒KO

男友愛旅遊「全AA制」　她狂燒存款約會！網勸分

中國暫停連18月買入黃金　分析師示警

星宇航要加入「寰宇一家」　達人點3張信用卡累積哩程

00940生不逢時遇破發　強勢回升全村都要看配息

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

00940股東連5周縮水　十大台股ETF受益人變動出爐

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366