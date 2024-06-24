黃金價格5月創新高＋中國暫停連18個月買入　分析師示警

▲加拿大皇家銀行資本市場分析師們認為黃金目前被高估。（圖／CTWANT提供）



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外媒報導，加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師們表示，黃金在上個月觸及歷史新高，儘管對2024年央行直接需求的看法並非悲觀，但考慮到創紀錄的價格和迄今為止市場已大量購買過了黃金，他們對其仍持謹慎態度，認為黃金目前被高估。

RBC也指出，儘管5月和6月黃金支持的交易所交易產品（ETP）趨勢更加穩定，但該行仍不認為投資者會全面回歸黃金市場。即使在近期的金價上漲期間，投資人仍在賣出黃金存股，而目前尚未觀察到再度持續地重新購入黃金。

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同時，雖然全球央行對黃金的強勁需求是近期黃金上漲的關鍵因素，但RBC分析師認為，中國最近暫停購買黃金揭示了潛在的脆弱性。他們認為，央行需求將繼續保持強勁，但有理由對創紀錄的價格和持續走強後的成交量保持謹慎。

一些市場參與者仍預期今年會有不只一次降息，並以此為理由投資黃金。但分析師們短期內更傾向於觀望，等待市場脆弱性顯現時尋找更好的機會。他們也強調，黃金上漲的基礎因素，如央行需求、實體需求和中國需求，並非沒有風險。

分析師以中國在連續18個月購買後暫停購買為例，指出了這些脆弱性。世界黃金協會（WGC）指出，4月各國央行的黃金總購買量較上月減少3噸，而中國央行連續18個月增持黃金儲備的紀錄，也在5月份中斷。中媒指出，這代表中國央行5月央行並未增持黃金，讓黃金受到更大的下跌壓力。

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