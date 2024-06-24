外資賣台股451億今年第3大 重砍群創、新光金、台積電

台股今（24）日殺聲震天終場重挫440點失守23100、23000點與22900點3大整數防線，盤後交易所公告外資賣超451億元創今年第3大、史上第13高，賣超最多的上市公司包括群創（3481）、新光金（2888）與台積電（2330）。

台股今年第3慘！指數殺440點收22814點 台積電跌30元收940

台股今（24日）在權值股熄火下開低走低，終場大跌440點，為今年第3大跌點，指數終場來到22813.70點，跌幅1.89％，成交量4992.67億元。台積電（2330）單日跌30元至940元，市值蒸發7780億元。

高價股慘跌 信驊持有一張就賠22.5萬元

高價股今日傷勢慘重，其中股王信驊（5274）今日終場下跌4.53%，重挫225元，收在4740元，等於持有一張就賠22.5萬元。

陽明看7月運價仍維持高檔 Q3初客戶需求較去年增加

陽明海運（2609）今（24）日舉行線上法說會，經營團隊指出，目前來看7月運價還是維持高檔，價量7月可以維持，Q3初客戶需求比去年增加，但地緣政治影響還要再觀察。

美媒問重啟核電 經長郭智輝「目前法令沒辦法採用」

經濟部長郭智輝率團前往美國，參加美國商務部舉辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），他在接受媒體訪問時談到重啟核電議題，指出因為台灣法令的關係，目前暫時沒辦法使用。

輝達供應AI技術至中東 突破美國封鎖

根據外媒路透社報導，卡達電信商Ooredoo執行長表示，已和NVIDIA簽署一項協議，將在卡達電信集團Ooredoo擁有的五個中東國家的資料中心部署其人工智慧技術。

熱爆！今日尖鋒用電量達4054萬千瓦 達史上第4高

中央氣象署今(24日)一早針對11縣市發布高溫資訊，上看36度，各地高溫炎熱下，用電量也續創波段新高。台電表示，今日尖鋒用電量達4054萬千瓦，達史上第4高，由於上周五（21日）用電量已來到史上第3高，加上氣象署預計本周還會再飆高溫，台電也進入備戰狀態，密切注意供電情形。

旅天下股東會通過配發股利6.2元 訂單能見度到Q3

旅天下（6961）今（24）日召開股東會，會中通過2023年財報財務報表、盈餘分配及相關議案，確認配發現金股利4.5元、配發股票股利1.7元，股利創歷史新高。董事長李嘉寅表示，今年營運將射出重要3箭，包括拓展海內外同業整合規模、完善雙軸加盟平台、深化產品力，目前訂單能見度已到第3季。

沒買到台積電！老公見「漲到9字頭」氣喊離婚：能比買房多賺300萬

很多人都有在投資，想要賺取被動收入，並早日實現財富自由。近日有網友發文透露，之前股市低迷，所以老公雖想買台積電，但她卻堅持買房子，如今台積電漲到9字頭，老公就氣得要離婚，讓她不禁懷疑自我，不知道當初是不是做錯了？

5月工業生產指數年增逾16％ 前5月製造業年增近1成

經濟部今（24）日公布5月工業生產統計，5月工業生產指數為98.2，月增12.1％、年增16.06％，其中製造業生產指數為98.05，月增12.42％、年增16.7％。累計今年前5月工業生產指數平均為89.72，年增9.72％，製造業為89.41，年增9.99％。