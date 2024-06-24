旅天下股東會通過配發股利6.2元　訂單能見度到Q3

▲旅天下股東會。（圖／旅天下提供）
記者廖婕妤／台北報導
旅天下（6961）今（24）日召開股東會，會中通過2023年財報財務報表、盈餘分配及相關議案，確認配發現金股利4.5元、配發股票股利1.7元，股利創歷史新高。董事長李嘉寅表示，今年營運將射出重要3箭，包括拓展海內外同業整合規模、完善雙軸加盟平台、深化產品力，目前訂單能見度已到第3季。
旅天下2023年合併營收28.22億元，年增1247%，並超越疫情前2019年合併營收近14%，EPS為8.65元，全刷新歷史新高。2024年加盟效益持續顯現，營運動能升溫，累計今年前5月合併營收為16.96億元，年增135.9%，寫歷年同期新高。
李嘉寅表示，旅天下今年持續深化產品力、掌握稀缺資源及布局高端市場添動能，陸續推出法國頂級三星米其林龐洛郵輪賞極光15日、中東郵輪、歐洲維京河輪13日等商品，目前訂單能見度已到第3季。
另獨包台灣虎航（6757）直飛日本北海道函館、東北花卷串飛仙台航班賣況續夯，今年累計前5月，平均載客率維持高點，載客率超過約9成。
李嘉寅指出，旅天下為各同業所有，以共好、共享、共利的精神與同業永續經營，並拓展海內外同業整合平台，以強化營運規模，攜手同業替旅天下打造強而有力的護城河。
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