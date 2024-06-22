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星宇航要加入「寰宇一家」　達人點3張信用卡累積哩程

▲星宇航空。（圖／記者廖婕妤攝）

▲星宇航空。（圖／記者廖婕妤攝）

文／寶可孟的理財記事本

【星宇航空】即將加入「寰宇一家」聯盟！？
關於加入聯盟議題，張國煒指出，大家都很注重，也希望我們加入寰宇一家，內部有討論過，現在國內有星空聯盟跟天合聯盟在，今年有在處理這個議題，IATA會議在杜拜開會，也針對這個議題跟寰宇一家內的航空公司初步接觸，接下來2年會來促成這樣的事情。
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這個消息我期待了好久！加入「寰宇一家」聯盟代表什麼意思？代表你不用硬累星宇的哩程，用亞洲萬里通的哩程，也可以兌換星宇的機票囉！而星宇的哩程目前僅能透過搭機 / 刷玉山星宇卡取得，而且有三年效期；如果你改累積「亞洲萬里通」那麼只要有哩程進帳就不會過期，對於小資族來說，應該是相對容易的選擇。
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加入航空公司聯盟除了哩程可相互累積跟兌換機票之外，航點的拓展也是很重點的！星宇目前沒有歐洲航線，所以加入聯盟後就能透過其他友航來補足自家的不足，讓消費者更加方便的做全球旅行。
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如果想早一點開始累積「亞洲萬里通」，要刷啥卡好？
我整理了2張聯名信用卡跟有3張有競爭力的銀行卡片做比較，完整解說請上我的Blog查看。
◼如果你想要「免年費」的里程卡，「#國泰世華CUBE卡」可以滿足你的需求。如果你有「國泰世華世界卡」加持，那麼這張卡的5大指定通路可拿到最優10元/里；如果沒有「國泰世華世界卡」，兌換比例則是12元/里，都是極具競爭力的選擇；從2024年第三季開始，財管戶再多0.3%，相當於9元/哩，雖然它沒有其他附加的機場接送/市區停車/機場停車/貴賓室權益，但可透過其他銀行的頂級卡來補足。
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◼如果你想要「有權益」的里程卡，「#HSBC旅人卡」可以滿足你的需求。HSBC旅人無限卡年費NT.8,000元，如果你不想支付年費可在6/30前核卡並且刷30萬就免年費，或是直接放NT.1,500萬也可免除年費，但就不再享有新戶禮8,000哩。我個人是推薦你繳年費拿哩程，換機票比較實在；雖然這個NT.8,000元不便宜，但已比「台新國泰航空聯名卡」的世界卡等級之年NT.20,000便宜不少，而且可享有4趟機接跟8次貴賓室，完全不會輸這張貴鬆鬆的年費卡。
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◼如果你想要「點數不過期」的里程卡，「#美國運通簽帳白金卡 」可以滿足你的需求。這張卡最大的賣點就是會員酬賓積分終生不過期，放帳上等到累積至一定數字再一口氣轉出即可換機票，算是累積壓力比較小的卡片；再者，除了亞洲萬里通外，也可兌入長榮航空「無限萬哩遊」、新航獎勵計劃KrisFlyer、「泰航皇家蘭花哩程」計劃、馬航富裕飛行獎勵計劃 ，選擇上也很多元。
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我該怎麼挑選累積亞萬里程的信用卡？
如果你是里程新手，不建議一開始入坑就繳年費，因為頭洗下去就很難中途換家(你的沉沒成本會把你搞得很煩) ，可以先辦免年費的卡片累積，至少可以省下一筆。
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➤第一：請先辦國泰世華CUBE卡，免年費！
在眾多可以累積亞洲萬里通的信用卡中，我發現「國泰世華CUBE卡」是比較友善的，刷卡累積的國泰世華小樹點(信用卡)，不僅可以拿來換哩程，也可在「國泰優惠APP」中兌換禮券、折抵信用卡消費，使用上其實是更加便捷，如果你發現航空公司哩程又要改惡，苗頭不對也可轉而換別家航空公司的哩程計畫，轉彎不困難。
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➤第二：HSBC旅人卡，輸出均衡的高CP值信用卡！
「HSBC旅人卡」是我的主力卡，已用四年啦！為什麼此卡自2020年上市以來我對它「不離不棄」？原因很簡單，「國內刷卡18元/哩、海外10元/哩」都沒有改惡，年年贈送的4趟機接 + 8次貴賓室也很好用，常出國者一定可以用好用滿 = 年費NT.8,000元直接回本，而且辦附卡讓全家一起刷，累積更快！
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➤第三：美國運通帳白金卡，國內外旅遊享樂神卡！
「美國運通簽帳白金卡」雖年費高達NT.36,800元，但絕對不像「台新國泰航空聯名卡」一樣，繳了NT.20,000元年費後，絞盡腦汁還是算不出來到底划不划算。AE大白提供美國運通貴賓室跟 Priporty Pass貴賓室均不限次數，很適合常飛客，刷卡累積的比例雖然國內30元/積分、海外30元/2積分不是很優，但它的附加權益遠超過刷卡的點數積分，再加上送的三大飯店會籍，如希爾頓金卡、萬豪金卡會籍，讓你入住相關飯店時，都可享有一定程度的禮遇；如果想享受不同的旅遊體驗，也可請AE大白秘書幫你訂FHR，就有早到、延退跟房型升等跟100美金用餐折扣等等好康，用好用滿，是一定回本的。
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為何不推薦航空公司聯名卡？
航空公司聯名卡，都被過度行銷包裝，不見得是最好的選擇。如果能夠省錢刷卡，你又何必花大把鈔票給銀行呢？以 「台新國泰航空聯名卡」的年費NT.20,000元來說，首刷禮至少要給到超過這個價值的里數，才算回本。簡單算一下：20,000 / 0.3 = 66,666里。而玉山發行的「玉山星宇航空聯名卡」刷卡累積的比例與年費權益相比，又不夠誘人，所以我都不太推薦。
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在台新並沒推出「人人均有」的新戶禮總計超過66,666里的活動之前，這張卡繳出去的年費，基本上很難回本。除此之外，辦了聯名高等卡，也不見台新給啥「卡籍會員福利」，目前看下來只有「中信華航聯名卡」有給到「華夏金卡會員」，這個才比較有用！台新這張卡？想歸想，早點睡，卡有眠！
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【寶可孟結論】
我怎麼看待星宇加入寰宇一家？當然是「樂觀其成」囉！這樣子未來我要做飛行規畫時，更加簡便了：用華航哩程可換天合聯盟、用長榮/ ANA哩程可換星空聯盟、用亞洲萬哩通的哩程可換國泰/日航/星宇等寰宇一家的機票，這不就實現了「機票自由」的夢想了嗎？不過說這些，都還有一點太早了。畢竟張國煒說還要等2年來促成這件事。只能再等等囉！

本文由寶可孟授權，不得轉載

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