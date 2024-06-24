美媒問重啟核電　經長郭智輝「目前法令沒辦法採用」

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝率團前往美國，參加美國商務部舉辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），他在接受媒體訪問時談到重啟核電議題，指出因為台灣法令的關係，目前暫時沒辦法使用。

郭智輝表示，關於核電議題，經濟部是執行單位，台灣因為法令關係暫時無法用，下個月開始機組要停下來，明年要停止核電是目前的法令，很多國家現在重啟核電，也有新的製造方式，我們都持續再關注。

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郭智輝也提到，此趟率團訪美，是希望美國重要廠商、公協會能夠多交流，讓台灣新政府的政策能在美國跟大家介紹，也希望能深化台美間的經貿交流；這次有帶著台灣供應鏈廠商、中小企業來美，看看美國這邊的商機，也協助他們可以在美國行銷或設廠，尤其中小企業對成本、稅比較敏感，也持續請美國各界繼續支持法案，早日完成立法。

郭智輝也說，computex世界九大巨頭都來台灣，也宣布加碼再台投資，包括英特爾、高通、NVIDIA、AMD等，因為半導體供應鏈都在台灣製作，這次來美國是有這些名單要去拜訪。

此外，中國媒體也提問，中國日前公布懲罰台獨22條意見，對於台商赴陸投資是否有影響，郭智輝說，從產業上來看，如果沒有違反企業交流認知，不會有什麼太大問題。