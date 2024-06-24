台股今年第3慘！指數殺440點收22814點　台積電跌30元收940

▲台股今天走跌。（資料照／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

台股今（24日）在權值股熄火下開低走低，終場大跌440點，為今年第3大跌點，指數終場來到22813.70點，跌幅1.89％，成交量4992.67億元。台積電（2330）單日跌30元至940元，市值蒸發7780億元。

台股今年跌最重的是4月19日，跌774.08點，以19527.12點作收；其次是4月16日下跌547.81點，以19901.96點作收；今日重挫440點，為今年第3大跌點。

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總統賴清德今日為了國會改革提出聲請釋憲與暫時處分，約在上午9點半發表敞廳談話，雖然發言時間僅約半小時，但台股在10點之後殺聲隆隆，指數盤中持續重挫，權值股台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）全部熄火，本周即將除息的航運龍頭長榮（2603）也守不住平盤翻黑，終場跌3元至201元，跌幅1.47%。

至於今天蘋概三王的表現，台積電（2330）今以940元作收，跌30元或3.09％；大立光（3008）以2605元作收，上漲10元或是0.39％；鴻海（2317）則以206元作收，跌6元或2.83％。

此外，今天漲幅前5名個股為精聯、旭暉應材、睿生光電、晶彩科、光麗KY；跌幅前5名則為聯強、ABCKY、達興材料、聯鈞、祥碩。

此新聞70%利用AI程式據政府資料生成，30%由編輯人工審核完成。

責任編輯：陳瑩欣