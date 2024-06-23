比月領爽！勞退金1次領「他爽拿171萬」　過來人曝1隱憂：很虧

▲原PO打算一次領退休金，拿去投資ETF。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

依據勞保局行事曆指出，6月下旬將發放15筆款項，包含勞保年金、國民年金、國保老年年金等等，就有網友指出，試算了自己的退休金，如果按月領，每月只能領1萬5276元，但如果一次領，可以領到171萬9千元，再把這筆錢拿去投資ETF高股息，能夠賺到更多的錢，「你各位會選哪種方式阿？」貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「勞保年金要一次領還是按月領？」試算自己工作到60歲，用減額年金提前五年領勞保退休金（提前五年減20%），如果選擇按月領取終身俸，每月只能領到1萬5276元，但若是選擇一次領取，則可以獲得171萬9千元的退休金。

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他傾向於一次領取171萬元的退休金，再拿去買ETF高股息，錢滾錢賺更多錢，「選月領一個月才1萬5276元，喝一杯外送茶就乾了，一次領171萬比較爽，你各位會選哪種方式阿？」

貼文一出，網友們推薦月領，「月領大概8年-9年就超越一次領」、「月領，一次領會被兒子女兒拿走，屢試不爽」、「大部分都是月領，奧運冠軍也是，月領多很多」、「身體還不錯的話選月領，一次領易給兒女拿走」、「有聽過一次領被詐騙集團拿走的」、「月領，一次領都沒好下場，大多都會花光」、「看自己身體怎麼樣，如果覺得快掛了就一次領」。

不過，也有網友分享一次領的爽爽故事，「我有一個前輩學長，好幾年前剛好那一波說勞保快要破產了，新聞都在報，前輩剛好要退，覺得新聞講得沒錯，以後破產會沒得領，所以選了一次領，殊不知過了應該快10年了，都還沒破產；後來他整筆拿去存鴻海領股利，算了好像有20幾張，最近應該都笑著睡覺，醒來都高潮」。