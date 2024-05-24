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中共軍演屬於不明顯衝突區域未加保費　船方自行做風險評估

▲今年歐洲線長約價是去年的2.5到5倍。（圖／港務公司提供）

▲中共這次的軍演，保險業視相關海域為不明顯衝突區域，並未加高保費。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

中共東部戰區昨(23)日與今日兩天在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，保險業高階指出，有船公司詢問保險條件是否變動，實際上像這樣的軍演區域，是被列為衝突區域的，但屬於不明顯區域，戰爭險聯合委員會(JWC)並未通告要提高保費，但建議船公司自己要做好防範，並做適當風險評估。

像目前紅海地區與海盜橫行的地區，就有被列為明顯的衝突區域，航行需要提高保費，包括船體險與責任險，船隻如果受損屬於船體險，船員與貨物的損失則屬於責任險，遭遇事故或獲得合約上規範的理賠，俄烏戰爭爆發之後，有些畫紅線的區域是保險公司是撤保的。

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國防部昨日傍晚指出，中共此次公告的演習範圍，並沒有精確的經緯度，僅為示意，也沒有公告禁航。交通部部長李孟諺也指出，解放軍並未發布航空或航行的船隻禁止經過的危險警示，如有實彈、飛彈或砲彈演習，就會發布警戒區禁止航空器或船舶通行，但目前並無這方面的警訊。

保險業指出，都會建議船公司碰到軍演要諮詢船籍國與當地政府，了解事故國有沒有提出警告，要求變更航路，船公司本身也要做適當的風險評估，做好萬全準備。

大陸方面言明，這次軍演是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

今年1月中紅海危機升高時，保費從危機發生前0.01%漲到0.75%，漲了75倍。當時英國海上責任保險業台灣公司高階指出，保費實際報價0.75%，報價是48小時有效的，以價值1.5億美元的兩萬箱級貨櫃船來說，一趟7天效期的保費要112.5萬美元。

關鍵字： 中共軍演不明顯衝突區域未加保費船方.自行做風險評估

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