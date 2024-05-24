Gogolook砸1.56億元收購荷蘭服務商　「防詐3面向」續推獲利動能

▲Gogolook（走著瞧-創）財務長黃鈺文代表出席重大訊息發布記者會。（圖／Gogolook提供）

記者楊絡懸／台北報導

Gogolook（走著瞧-創，6902）24日召開重訊記者會宣布，董事會通過以450萬歐元現金，取得總部位於荷蘭的防詐服務商ScamAdviser （公司名稱Ecommerce Operations B.V.）100%股權，折合新台幣約1.56億元，預計於今年第三季前完成交割，期待未來再添營收與獲利動能。

Gogolook表示，收購效益將達成3個面向：第一，ScamAdviser掌握全球領先的網域風險評級技術，將有助於強化Gogolook網域防詐能力與資料庫護城河，充實既有消費者端與企業端防詐解決方案的能量，增加電話與簡訊以外的數位保護場景，並透過強化資料源來建立AI時代的優勢。

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第二，ScamAdviser已累積多年提供企業客戶防詐服務的經驗，有助以消費者端服務起家的Gogolook，加速企業端服務的增長，縮短達成可獲利規模的時間。檢視Gogolook在2023年全年營收，企業端服務營收僅占4%，長期成長可期。

第三，Gogolook目前來自亞洲的營收占9成以上，憑藉ScamAdviser在歐美地區的網站流量以及企業客戶基礎所建立的品牌知名度，可望使Gogolook更順利將旗下服務跨出亞洲，切入歐美新市場，增添長期成長動能。

近年來，台灣與全球政府積極打擊詐騙，陸續制定相關法規與政策。行政院5月通過「打詐新四法」，將使各大企業更正視與落實防詐部署，投入更多資源以符合國家政策。

Gogolook指出，歐洲在防詐政策上領先全球，不論是英國內政部日前舉辦的首屆全球詐騙高峰會（Global Fraud Summit），又或歐盟第三版支付服務指令（PSD3）草案，都相繼強調企業或銀行等業者，未來將擔負詐騙財損的共同賠償責任。

因此，Gogolook認為，這股全球防詐的監管趨勢將快速擴及亞洲，帶動各大企業背負更多責任與誘因，尋求防詐解決方案。Gogolook期待在整合ScamAdviser的防詐能量後，將能夠以更完整與高品質的服務滿足全球客戶需求。

▲Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫（左）、ScamAdviser創辦人暨執行長亞伯拉罕（Jorij Abraham）合影。（圖／Gogolook提供）

根據資料顯示，成立於2012年的數位防詐服務商ScamAdviser，掌握全球領先的網域風險評級技術，累積超過5,500萬筆網域資料，成為研發防詐AI演算法與創新的基礎，同時也在歐美地區扮演搭建公私協力防詐的要角，合作對象逾50個跨國組織單位。

在公司營運上，ScamAdviser提供企業客戶風險評級等防詐服務，現有客戶包含全球社群媒體服務商、資安大廠延伸到搜尋引擎等網路服務業者，並持續將解決方案拓展至更多應用場景中

此外，每月也有超過650萬名消費者透過ScamAdviser網站主動查詢陌生連結風險，其中約有3成使用者來自美國、3成來自歐洲。

展望未來，Gogolook表示，即使不含此收購後所併計的營收，今年目標持續穩定成長。此外，由於與ScamAdviser具有高互補性，預期未來合作所需額外投資的人力與資源有限，有助於公司持續追求可獲利的成長，今年目標獲利倍數成長。