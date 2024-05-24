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國巨斥53億元「認購力智2.1萬張私募」　超越華碩成最大單一股東

▲國巨創辦人暨董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

國巨公司（2327）24日宣布，將參與力智電子（6719）私募普通股認購，斥資53.13億元、認購2.1萬張私募普通股，完成認購程序後，國巨持有力智新發行普通股20.23%股權，將超越華碩、成為力智最大單一持股的股東。雙方將進一步擴大未來電子零組件高成長市場分額。

國巨創辦人暨董事長陳泰銘表示，在競爭激烈的電子產業裡，最重要的不僅是提供客戶最優質的產品與服務，而且還要提供深具廣度的產品組合。

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「我們相信，力智在許多重要的半導體產品中，擁有強大的設計能力，特別是在其多相位核心電源控制器、高整合功率級產品方面，與我們現有的產品組合擁有最佳的互補性。」陳泰銘如此表示。

由於多相位核心電源控制器與高整合功率級產品是CPU、GPU和記憶體的電源關鍵核心，國巨與力智的策略投資合作，除了強化國巨在半導體產業的布局外，也將進一步強化國巨與全球具領導性晶片設計公司的合作關係，進而取得先機提前進入客戶設計週期。

此外，透過國巨的一站式購足服務平台，提供更多差異化的產品，如功率模組等，國巨將為客戶提供更多加值型的產品和服務。

陳泰銘強調，此次的策略投資，再次驗證國巨在全球電子供應鏈中的獨特地位，也就是同時具備優質的全球銷售通路及高度成長市場（如AI、高速運算、工業及車用等）所需的強大客戶關係。

力智董事長許先越表示，此次私募引進國巨成為策略夥伴，將結合國巨在元件品牌及全球銷售通路的優勢，加速擴展過往需要長時間經營的高效能運算、汽車、工業與醫療應用市場，以及北美、歐洲及日韓等高階市場，未來與國巨並肩成為合作夥伴，雙方合作將共同創造更多商機，提供更多高附加價值的產品與解決方案。

許先越說，私募案獲得的財務資源、全球通路與管理能力，將強化力智的財務結構，並確保力智的優勢產業地位，力智將積極擴大業務及營運範圍，致力成為功率元件產業中的領導廠商。

力智是少數可同時提供電源管理晶片、半導體功率元件產品服務的電源晶片設計領導廠商，且深耕於高密度電源解決方案及高效能功率元件技術的設計與開發。

資料顯示，力智主要產品包含電源管理晶片、高整合功率級產品、單晶片電源轉換器（Converter）、電池保護晶片、分離式功率元件與氮化鎵（GaN）電源解決方案等，相關產品並已跨足運算、網通、電池保護管理、工業與消費等五大平台。

在核心電源管理晶片與功率半導體元件的完整解決方案，力智也擁有領先的市場地位，已成為亞洲及全球最重要的類比半導體廠商之一。

國巨表示，持續極大化股東權益並優化與策略合作夥伴間各項資源，憑藉著在被動元件產業的領導地位，以及近期擴展感測器市場的策略布局，此次在功率半導體的策略性投資，將會是國巨保持長期成長動能的另一個重要里程碑。

關鍵字： 國巨力智股權半導體電子零組件

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