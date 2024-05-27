東森國際今年前四個月EPS0.24元　倉儲營收年增16%

▲東森國際股東會上左起沈耀祖副總、池世欽會計師、鄭應娜副總、廖尚文董事長、李坤璋獨董。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

東森國際(2614)今(27)日召開113年度股東常會，今(113)年1至4月自結財報合併營收18.97億元，歸屬於母公司稅後淨利為7,236萬，EPS 0.24元。在倉儲事業部方面，1至4月營收4.96億元較去年同期4.29億成長16%，儘管面對兩岸關係緊張及地緣政治對經濟的影響，倉儲事業營運量仍維持穩定的營業收入及獲利。

東森國際致力於永續發展，踏實經營碼頭穀倉裝卸倉儲40餘年，與世界各地穀物供應鏈接軌，多年來穩定地守護台灣的糧食安全，每年投入鉅資汰換大型吸(卸)穀機、IE3高效率馬達與高壓變壓器等老舊耗能設備，兼顧能源轉換與作業效率提升；建置EMS電力監控系統、智慧型電錶與使用科學儀器檢測，即時分析監控與改善能源使用效率；成立無人機巡檢團隊，提升戶外巡檢效率，達到維護作業安全及節能減碳的目的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣全球商貿運籌發展協會(GLCT)日前舉辦第二屆「ESG物流永續獎」，東森國際首次參獎即以「推動永續發展，邁向智慧化穀倉」 為參獎競賽主軸，獲得「能源運用永續組」企業金獎，以積極投入設備更新與能資源使用轉型，獲得評審肯定。

此外在第十屆公司治理評鑑中東森國際榮獲佳績，在952家上市公司中排名級距為21%~35%，得分91.58分，透過各屆指標內涵及相關法規推動，公司已逐步採用各項良善之公司治理措施，113年度將依公司評鑑指標著手進行改善或優先加強措施，在公司治理領域中持續深耕與努力。

東森新媒體去(112)年持續獲得各項殊榮肯定，囊括國內外大獎：包括社會光明面新聞報導獎「平面新聞類報導獎」優等、「電視新聞報導類」佳作及銀響力新聞獎「平面及網路(文字)類─專題報導獎優選」。ETtoday 新聞雲 APP 榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品類」肯定，以不斷創新的媒體應用服務，迄今下載數達623 萬，是全台唯一獲此殊榮的新聞媒體APP。此外，東森新媒體已是台灣現下最大交通媒體，未來將持續拓展媒體版圖，佈建以交通系統、商辦及住家融合的廣告生態，並以「創意」、「創新」眼球廣告，爭取大型廣告客戶的廣告。隨著113年經濟景氣復甦及回暖，《東森新媒體ETtoday》持續朝「影音製作」、「跨屏行銷」及「社群經營」、「多元業務發展」等多方向努力，以創造媒體價值及拓展營收。

貿易事業部下之東森寵物雲為台灣寵物實體通路第一品牌，今年1至4月貿易事業營收8.1億元，看好寵物商機長期成長市場，東森寵物未來將持續發展寵物自營商品，多通路銷售布局，並擴大了寵物醫療和保健服務的覆蓋範圍，走向複合式經營，提升經營獲利，規劃三年內進入資本市場。

此外，東森國際在新零售轉投資事業方面，113年東森購物累計前四月合併營收66.4億元，稅後淨利3.85億元，EPS為3.8元，獲利動能穩健，主要因為去年將營運重心轉移，加速線下實體店的擴張、培養網紅投入直播電商，並將線上線下的消費者數據整合，以OMO經營模式來穩固營收。

展望未來，因應疫後線上線下融合趨勢，發展商場新通路，採取線上線下全通路佈局提升營運績效，主要通路電購、網路、OB 及新通路商場、直播均訂定發展戰略，以達成113全年及未來高挑戰目標。為了回饋股東支持，東森國際公司股東會現場除了發放股東紀念品外還準備了小驚喜，贈送東森購物E幣100枚，鼓勵更多人參與東森購物平台的運營，促進業績成長。

東森國際旗下的國際美妝生技公司自然美生物科技有限公司(香港上市股票，股票代碼：00157)自然美產品透過全通路銷售，於112年台灣市場的電視購物、電子商務、電話行銷通路產品銷售收入對本集團貢獻達2,030萬港元，佔台灣地區產品銷售額之23.9%。

展望未來，自然美透過營運模式逐漸轉型為美妝生產及品牌商，並將結合直播網紅，及外部通路銷售，擴大業績。113年創新的「複合店」模式啟動， 全面銷售美妝、健康食品、高端生活用品、嫁接跨境電商等四大銷售結構創收，截至目前大陸自然美加盟店數已達1,227家，年底目標將展店近2,000家，在經濟緩慢復甦大環境中逆勢攀升業務。

東森國際112年因貿易事業部調整營運策略，減緩寵物門市展店計劃；媒體事業部受演算法調整及景氣不如預期回升影響，與無形資產評估減損等因素，造成稅後淨損為2.73億元。展望今年，東森國際及重要轉投資公司積極運用AI科技進行數位轉型，以更多元的的線上線下布局，增加直播通路，進軍線下商場，對消費者做出全面性的服務，同時加乘帶動各事業體之業績成長，預期營運表現將持續穩健增長。