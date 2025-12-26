電商搶攻過年年菜商機　築地一番鮮看好2026需求持續成長推年菜組合

▲築地一番鮮推出2026年菜專區。（圖／築地一番鮮提供）

記者高兆麟／台北報導

築地一番鮮近日宣布，全面開放「2026年菜專區」預購，主打海鮮年菜與海陸組合，鎖定希望省時、省力又兼顧品質的家庭族群。築地一番鮮表示，品牌自2010年以佛跳牆年菜獲得平台與媒體評選肯定後，持續投入年菜研發，並依家庭結構與消費趨勢調整產品規格，從小家庭到三代同堂皆能找到合適組合。2026年年菜企劃延續「免採買、免備料、簡單加熱即可上桌」的即食概念，降低年節備餐門檻。

築地一番鮮表示，在主打菜色上，今年與台南七股黑琵食堂合作，推出聯名煙燻白鯧。該餐廳連續獲得米其林必比登推介，聯名產品選用近一斤野生白鯧，經長時間醃製後以糖與醬油煙燻，呈現層次分明的海味風味，象徵年節「年年有餘」的寓意。另一項年節人氣商品佛跳牆亦同步升級，加入鮑魚與海灣貝，搭配土雞高湯燉煮，是歷年銷量穩定破萬的明星品項。

除傳統年菜外，築地一番鮮也持續在菜色中加入創新元素，例如松露菌菇櫻花米糕，另外，所有年菜產品皆採冷凍保存與真空封裝，由專業廚師團隊研製，確保在便利性與風味之間取得平衡。

除年菜套餐外，築地一番鮮同步推出多款年節伴手禮與生鮮禮盒，包括烏魚子禮盒及生食級北海道干貝原裝盒，鎖定家庭送禮與企業團購市場。業者指出，近年企業年節送禮趨勢轉向實用與高品質生鮮，相關商品詢問度逐年提升。

築地一番鮮表示，品牌長期堅持全程冷鏈控溫與嚴格品管，從產地、處理到配送皆以家庭餐桌為標準，不添加人工色素與防腐劑。過往多項年菜商品在預購階段即提前完售，顯示宅配年菜已成為年節消費的重要選項之一。隨著消費者對便利性與品質要求提高，業者預期2026年年菜市場需求仍將持續成長。