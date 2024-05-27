4個月換7份工作！她嘆「說好不加班、同事好相處」　一進公司秒逃

▲原PO感嘆找不到好工作。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人為了讓工作履歷好看一點，會儘量在一間公司待超過1年，不過有網友無奈嘆，4個月已經換了7份工作，因為每次面試說的，都跟實際不一樣，面試時說公司環境很好、同事好相處，但入職後卻發現，工作都丟給新人做，常常找新人麻煩，還不能準時下班，讓她很傻眼，「到底有沒有正常的公司？」

有網友在Dcard發文，「不到4個月換了7間公司」，面試時說公司環境和同事都非常好，但實際工作後卻發現情況完全不同，「原來所有人都有病」，脾氣暴躁、找新人麻煩、工作都丟給新人、一直盯新人，自己不做事卻怕新人不做事。

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她傻眼怒轟，「哪裡自由？環境哪裡好？好相處在哪裡？不是說不會加班基本上都準時下班、久久才會加班一次？用聖人的標準要求新人，用賤人的標準衡量自己，然後還不給準時下班？誰待的下去？」

貼文曝光，網友認為，懂得停損不浪費時間是好事，「不錯啊，你用很小的時間，試了很多公司」、「我35歲了，沒待過所謂的好工作，全是些奇葩」、「覺得妳很厲害，短時間內能被錄取這麼多次，知道不適合即時止損很棒啊」、「只能說運氣不好，去每間公司都是一個賭，我也是8個月換了3間，加油，盡力就好」、「有些公司萬年在徵人，可能也是有這類問題吧，但卻不肯處理，寧可新人一個換一個」。