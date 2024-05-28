弟弟派瓦解20個月　張國明與鄭深池仍是星宇第三、第四大股東

▲張國煒加入弟弟派換來姊夫與二哥的情義相挺。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

2022年9月27日長榮弟弟派瓦解至今已20個月，星宇航空(2646)近日上傳股東會電子書，10大股東名單中，K董的二哥張國明與姊夫鄭深池，依然名列第三與第四大股東，且持股都有增加，顯示都有參加今年年初的增資，說明弟弟派雖瓦解，當初結盟的情義仍在。

2022年2月25日長榮國際股東臨時會改選董監事，經鄭深池遊說張國煒的母親李玉美支持，被稱為弟弟派的拿下三董一監，4月6日弟弟派推舉鄭深池當上董事長，展開兄弟之間為期7個月的經營權大戰，直到該年9月27日因張國政倒向大哥張國華，鄭深池辭去長榮國際董事長，張國明主導的基金會辭去董事席次，張國煒辭掉立榮航空董事長，弟弟派宣告瓦解。

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而在弟弟派瓦解前一個月，鄭深池與張國明兩人參與星宇航空增資案，分別以每股12元買進星宇1840萬股與3000萬股，如今張國明持有的星宇已達4074.5萬餘股，鄭深池代表的明威開發及他個人，共持有2634.9萬餘股。

星宇今年的增資，每股股價是18元，昨日星宇股票在興櫃的收盤價是21.85元，而在2023年2月20日，星宇股價最高曾經達到50.5元，而鄭深池與張國明顯然是決定長期當星宇大股東，沒在星宇股價高時出脫股票，否則粗估5-10億的獲利早就入袋。

目前張國煒個人及其代表的星威投資合計持有星宇16.33億餘股，名列第一與第二大股東，持股比例64.32%，張國明持股比例1.60%，鄭深池持股比例1.04%，名列第五的三立投資吳建立，持有1830.8萬餘股，持股比例0.72%。